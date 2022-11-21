世足賽開打！中華電信MOD、Hami Video　超過60萬人上線觀戰

▲中華電信MOD、Hami video轉播2022卡達世足開幕戰。（圖／中華電信）

記者陳俐穎／綜合報導

2022 FIFA世界盃™昨日於卡達正式登場，中華電信表示，MOD、Hami Video獨家直播64場賽事，開幕戰地主國卡達對上厄瓜多，MOD頻道總接觸人數吸引超過60萬人線上觀戰，Hami Video在訂戶數及觀看流量創下新高，付費訂戶數成長2.2倍，開幕戰觀賽流量較上屆相比亦達3倍之高，本屆世足有效引流更多的新用戶加入，新用戶比例更成長2.7倍。

為迎接四年一度的世界盃足球國際運動盛事，中華電信表示，個人家庭、網路技術、資訊技術及國際電信四大分公司與中華電信研究院，在開賽前兩個多月即成立300餘人的世足應變專案團隊，進行多次測試及建置完整備援機制；賽事期間就行動、固網、數據、國際電路(海纜)及衛星等網路設備進行24小時監控及優化作業，確保近一個月的世足賽事提供MOD及Hami Video客戶穩定、優質的觀賽服務。

今日中華電信也宣布，除了獨家方案「Hami Video金球大禮包」888元，可享Hami Video運動館150天、使用世足AR服務，還能獲得吃喝玩樂享樂優惠券，前5,000名訂閱並登錄有機會抽大獎特斯拉。

另為便利廣大的運動迷，即日起加碼推出「Hami Video超值序號」於全台7-11門市ibon獨家販售，祭出加量不加價的「ibon天數升級方案」，購買30天序號加贈10天，購買90天序號加贈30天。另，12月18日前於Hami Video官網、APP也可訂購「運動館60天方案」，84折優惠價只要250元。