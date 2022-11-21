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汪小菲不爽付豪宅9.4萬電費　「台灣電價什麼水平」衝上微博熱搜

記者柯沛辰／綜合報導

中國富商汪小菲21日被爆料未支付前妻大S（徐熙媛）500萬元生活費，氣得在微博公布1年來的支出明細，直言不滿大S再婚，「我他X的不想再給這個家付電費了！」不過，其中一項松勇路豪宅電費竟要新台幣9萬4201元，不僅引發微博網友熱議，也讓關鍵詞「台灣電價是什麼水平」衝上熱搜榜第六名。

汪小菲21日發聲明駁斥週刊爆料，強調當初簽署離婚協議時，支付了「超乎尋常」的巨額贍養費，至今也分毫不差，「現在存在的爭議就是本人不想再另外付所謂的家用和電費」。

為此，汪小菲公開從2021年11月以來的金流明細，包括家用、電費、管理費等，「這是真實的，我過去一年為了這個家所付出的費用」、「只是作為一個男人，他們結婚了，我他X的不想再給這個家付電費了！司機，阿姨，都是我在開工資！」

▲▼汪小菲不爽付豪宅9.4萬電費　「台灣電價什麼水平」衝上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲「台灣電價什麼水平」衝上微博熱搜第六名。（圖／翻攝自微博）

不過，其中一項「松勇路7/12-9/12電費」是最貴的一期電費，竟高達9萬4000元，讓台灣網友紛紛驚呼「這電費是在家沒事挖礦嗎」、「電費94000是開店嗎」、「一期電費比我半年房貸還多」、「工廠電費都沒這麼多」、「豪宅電費也太貴」、「電費漲這麼兇嗎？」

微博網友看完也震驚，關鍵詞「台灣電價是什麼水平」一度衝上熱搜榜第六名。許多人也好奇「難道是具俊曄在家挖礦嗎」、「一台礦機一個月也才消耗1500度」、「我一年都用不了這麼多電」、「這是什麼家庭」、「台灣電價這麼貴嗎？」

▲▼汪小菲不爽付豪宅9.4萬電費　「台灣電價什麼水平」衝上微博熱搜。（圖／台電）

▲台灣夏季電費。（圖／台電）

事實上，根據台電公布的累進電價，自今年7月1日起，每月夏季電費（6月1日至9月30日）用電數超過1001度以上用戶，每度6.99元。以汪小菲公布的松勇路豪宅7至9月電費來看，可知2個月用電約13476度，平均一個月用電6738度。

台電曾估算，單月用電超過1000度的住宅僅占總體的6.5%，主要取決於民眾住家空間、冷氣台數及冷氣使用習慣，除非普通家庭每天開3台1噸冷氣24小時運轉，否則一般認為只有豪宅等大坪數住宅才可能單月用電超過1000度。

▲▼台北信義,信義區,豪宅,大S,象山站,。（圖／記者賴志昶攝）

▲大S豪宅「台北信義」緊鄰捷運象山站，周邊生活機能卓越。（圖／記者賴志昶攝）

至於汪小菲公布的「信義社區7-9月管理費」13萬9785元，換算下來每月管理費是4萬6595元。中信房屋忠孝加盟店經理易華玶指出，一般新成屋單坪管理費用約150元，而北市頂尖豪宅每坪管理費約在200至250元，因為大S入手豪宅是2戶打通，坪數共約225坪，所以這個價格的管理費是合理的。

景文物業管理機構董事長郭紀子分析，豪宅管理費貴是貴在「全面性地貴，是樣樣都貴」，首先貴在硬體方面，除了本身公共設備都使用頂尖器材，維護、清洗等功夫也是一等一的。其次就是軟體層面，社區服務方面提供更多物業人才，服務品質高，人事成本也會多。

最後就是各種消耗性的花費，例如公設水電費、一般活動與節慶花費等。舉例來說，一般社區辦聖誕節活動，頂多掛掛燈飾，但對豪宅來說，光是聖誕節來「就可能花上百萬了」。

▼汪小菲公布過去1年來的支出紀錄。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

▲▼汪小菲不爽付豪宅9.4萬電費　「台灣電價什麼水平」衝上微博熱搜。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

▲▼汪小菲不爽付豪宅9.4萬電費　「台灣電價什麼水平」衝上微博熱搜。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

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