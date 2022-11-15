臺灣高檢署張斗輝檢察長南下屏東　視察檢警調選舉查察業務

▲臺灣高檢署張斗輝檢察長蒞臨屏東視察檢警調選舉查察業務 。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

111年度地方公職人員選舉投票日益趨接近，各陣營及候選人之選戰亦緊鑼密鼓作最後衝刺，為嚴防各種不法介入妨害選舉，臺灣高等檢察署張斗輝檢察長於(14)日特地南下視導屏東地區選舉查察辦理情形，並慰勉檢警調同仁投入反賄查賄工作的辛勞。

張檢察長由屏東地檢署檢察長陳盈錦、選舉查察執行秘書主任檢察官魏豪勇陪同，先到屏東縣調查站視察，再至屏東縣政府警察局屏東分局督導，除勉勵並感謝警調協助檢方查賄之辛勞與付出，並聽取各機關同仁就轄內之選情分析、情資提供、查賄反賄具體措施及執行情形與績效等報告。

張檢察長並指示選舉已進入倒數階段，必須嚴防各種可能妨害公平選舉之手段介入而影響選情，候選人如以不法方式當選，不僅妨害民主發展，亦將影響未來政治環境，所以除了嚴查賄選外，對於選舉賭盤或不法資金、幽靈人口、不實訊息及暴力介入選舉都應嚴加防範、致力查辦。

另指示檢察官要站在查賄第一線，展現積極查賄之態度，作為警調之後盾，讓警調可以無後顧之憂積極查賄，檢警調相互合作，對於妨害選舉案件嚴查速辦，並適時發布新聞，讓民眾有感，以激勵檢舉意願並發揮遏阻作用，達成端正選風、落實選賢與能之民主政治目標。