TDR金融商品惹爭議　證交法適用範圍不明...學者認不該處刑責

▲學者們認為TDR並非證交法規範的有價證券，不該論處刑責 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

台灣為促進證券市場國際化，並讓外國法律組織登記的外國公司來台募集、發行、買賣及私募有價證券得以有明確的規範，2012年1月4日，特別新增證交法第165條之1、之2、之3等三個條文，並將相關的刑事與行政處罰一併規定，目的在於使申請來台第一上市（櫃）、登錄興櫃及第二上市（櫃）等外國公司準用我國證交法時，能留有法律適用及調整上的彈性。其中，第一上市（櫃）適用證交法第165條之1的規定，而申請第二上市（櫃）則適用證交法第165條之2。

台灣法曹協會表示，在2010年11月1日，立法委員羅淑蕾、盧秀燕、費鴻泰、蔡正元、翁重鈞、羅明才、余天、薛凌、高志鵬，在財政委員會會議時，提案因證交法來台的外國公司第一、二上市（櫃）部分未有相對應的管制規範，並指出若一旦發生有違反市場秩序的行為時，恐會造成監理漏洞。

據此，立委們要求金管會必須修法納入規範，行政院便提出證交法增訂第165條之1、第165條之2的修正案。進一步觀察證交法第165條之2的立法理由，其很明確地提及第二上市（櫃）外國公司，其有價證券於我國募集、發行及買賣等行為，除主管機關另有規定外，準用證交法相關條文規定為管理、監督，並逐一列出其準用的條文。而第二上市目前在台灣實際掛牌買賣交易的金融商品，只有「台灣存託憑證TDR」。

金管會前後任主委陳沖及陳裕璋在相關修法過程中，從未曾提及76年第900號函釋已經核定臺灣存託憑證為我國證券交易法上的有價證券，所以金管會才會主動提案增修證交法第165條之2去規範第二上市的台灣存託憑證TDR，且金管會在2012年6月出版的年報中，認為證交法修正重點包括完備外國公司來台第一、二上市（櫃）相關法制，增訂外國公司專章及相對應之處罰規定，以符合法律明確性及罪刑法定原則。

依此理解，證交法165條之2的增訂議案，並請金管會表示意見再經立法院三讀通過。則臺灣存託憑證此類新型的金融商品，遲至於2012年1月4日證交法165條之2修法增訂前，則當然不屬於證交法的適用範圍，遑論依證交法論處刑事責任。換句話說，在增訂前，台灣存託憑證TDR並非為證交法規範的有價證券。