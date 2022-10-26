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社會 社會焦點 保障人權

狂Call印度洋小島撈上億　遠傳女副理涉勾結業者「他百萬交保」

記者游宗樺、劉昌松／台北報導

遠傳電信施姓女副理遭檢調查出，涉嫌從2013年到2020年間，勾結鄭姓男子，由鄭男員工瘋狂撥打國際電話到印度洋上某小島，使遠傳必須支付這些國際電話轉接費用，經營境外路由公司的鄭男趁機海撈，粗估在10年間，從中賺取話務價差達上億元，讓遠傳成了冤大頭。台北檢調25日展開搜索約談，訊後依《證交法》諭令施女50萬元、鄭男100萬元交保。

▲鄭男訊後以100萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲鄭男訊後以100萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

一般而言，打國際電話需要支付漫遊費用，比國內話費更貴，而電信公司將費用支付給幫忙轉接電話的境外路由公司，但全世界各地區協助轉接國際電話的路由公司均不相同，因此收取話務價碼與計費標準也有差異。

▲▼遠傳電信國際電話費特別背信案，副理施文嵐。（圖／記者劉昌松攝）

▲施姓女副理訊後以50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

據悉，在遠傳電信負責批發門號的施姓女副理，疑似知道國際電話拆帳的竅門，找上鄭姓男子合作，由施女透過遠傳子公司「新世紀資通」賣門號給鄭男在台的2間公司，再由鄭男的員工，挑選電話費減價時段，以電腦撥號方式，撥打國際電話到印度洋上的小島。

遠傳電信日前發現這批門號的國際電話話務以及費用情形異常而提告，檢調發現，負責轉接這些國際電話的境外路由公司，負責人正是鄭姓男子，儘管鄭男在台均有依約支付國際電話費用，但遠傳收了錢之後，還得另外支付更多國際轉接費用給鄭男的境外路由公司，鄭男就從中賺取高額的話務價差。

專案小組懷疑，施女和鄭男裡應外合，從2013年到2020年間，撈得上億元的話務價差，檢察官25日指揮調查局台北市調處兵分25路搜索，並依涉嫌《證交法》特別背信等罪嫌，約談施女、鄭男以及鄭男員工等9人到案釐清案情，並了解施女是否也從中收取回扣。經漏夜訊問後，檢方諭令施女以50萬元、鄭男100萬元、施女妹妹10萬元、羅姓技術人員20萬元及蔡男40萬元交保。

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關鍵字：

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