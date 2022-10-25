快訊／狂打電話到印度洋小島海撈上億　遠傳爆女副理通外鬼

▲台北地檢署指揮調查局偵辦遠傳電信疑有內神通外鬼，賺取上億元國際電話話務價差案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

遠傳電信施姓女副理涉嫌從2013年到2020年間，勾結鄭姓男子，由鄭男公司員工瘋狂撥打國際電話到印度洋上某小島，使遠傳得支付這些國際電話轉接費用，而收取轉接費的境外路由公司負責人，正好就是鄭姓男子，估計10年來，鄭男從中賺取話務價差上億元，讓遠傳成了冤大頭，台北檢調25日兵分25路展開搜索約談。

一般民眾都知道，打國際電話時要支付比國內電話更多錢，而電信公司多收的這些錢，主要是要用來支付幫忙轉接電話的境外路由公司，而世界上每個地區協助轉接國際電話的路由公司都不同，收取話務價碼與計費標準也有差異。

根據了解，在遠傳電信負責批發門號的施姓女副理，疑似知道國際電話拆帳的巧門，與鄭姓男子合作，由施女透過遠傳子公司、新世紀資通賣門號給鄭男在台2間公司，再由鄭男的員工，挑選電話費減價時段，以電腦撥號方式，撥打國際電話到印度洋上的小島。

遠傳電信日前發現這批門號的國際電話話務以及費用情形異常而提告，檢調發現，負責轉接這些國際電話的境外路由公司，負責人正巧就是鄭姓男子，雖然鄭男在台2間公司雖然依約支付國際電話費用，但遠傳收了錢之後，還得另外支付更多轉接費用給鄭男的境外路由公司，鄭男就從中賺取高額的話務價差。

專案小組懷疑，施女和鄭男裡應外合，從2013年到2020年間，撈得上億元的話務價差，檢察官25日指揮調查局台北市調處兵分25路搜索，並依涉嫌《證交法》特別背信等罪嫌，約談施女、鄭男以及鄭男員工等9人到案釐清案情，並了解施女是否也從中收取回扣。