台灣首檔TDR未核定有價證券　14年後增法...學者：空窗期怎能定罪

▲日前學者專家針對TDR是否為有價證券開研討會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

台灣首檔臺灣存託憑證（TDR）是1998年發行的新加坡公司福雷電子TDR，到2012年1月4日證券交易法增訂第165條之2前，長達14年期間，主管機關沒有行使核定權，將臺灣存託憑證核定為證券交易法上的有價證券，臺灣存託憑證竟有14年不受證券交易法規範的空窗期。

根據台灣證券交易法第6條，對有價證券之規範模式，採「有限列舉、概括授權」之方式，授權主管機關專屬核定權，得依實務需要核定新型金融商品為證券交易法上之有價證券。

因此，金管會主張財政部1998年9月12日（76）臺財證（二）字第00900號公告已核定臺灣存託憑證為我國證券交易法上之有價證券。但臺灣存託憑證是否為證券交易法規範之有價證券？是否屬900號公告核定之有價證券？是否適用101年1月4日證券交易法新增第165條之2規定？爭議不斷，不僅亂象叢生，更不利人權保障。

從修法緣由及歷程來看，TDR未經主管機關核定為有價證券！據證券交易法在2012年1月4日修法，當時提案的9名立法委員羅淑蕾、盧秀燕、費鴻泰、蔡正元、翁重鈞、羅明才、余天、薛凌、高志鵬等人及金管會，為配合外國企業來台上市（櫃），增訂第165條之1、第165條之2，以為相對應的管制規範。

修法過程中前後任的金管會主委陳冲、陳裕璋，完全未曾提及900號公告已經核定臺灣存託憑證為我國證券交易法上之有價證券，可見臺灣存託憑證未經主管機關核定為有價證券，否則何須再以增訂證券交易法第165條之2方式加以規範。

證券交易法第165條之2立法理由，也提及第二上市（櫃）外國公司，其有價證券於我國募集、發行及買賣之行為，除主管機關另有規定外（例如外國公司據以組織登記之外國法律，對保障投資人較有利者，得適用其母國法律），準用證券交易法相關條文規定為管理、監督，並逐一列出其準用之條文。