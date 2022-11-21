世界盃「除中國隊沒去，其他都去了」登熱搜　陸企成最大贊助商

▲陸企海信是世界盃官方贊助商之一 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔/綜合報導

2022卡達世界盃21日正式開踢，中國企業首次躍升為「最大金主」，贊助金額再創性高，萬達集團、vivo、蒙牛和海信4家企業共贊助約13.95億美元（約新台幣435億元），超過美國企業贊助的11億美元。大陸網友笑說，「中國除了中國隊沒去，其他都去了。」

據《第一財經》報導，本屆卡達世界盃官方贊助商約16個，中國企業占了6席，較上屆減少1席，其中萬達集團是國際足聯合作夥伴，海信集團、蒙牛乳業、vivo是國際足聯世界盃贊助商，雅迪、BOSS直聘是亞太區贊助商。

據英國調研公司Global Data的數據，萬達、蒙牛、海信、vivo四家企業為本屆世界盃贊助了13.95億美元。按年度分，中國企業贊助價值為每年2.07億美元，卡達、美國和其它企業贊助價值分別為每年1.34億美元、1.29億美元和1.85億美元，中國企業成為本屆世界盃頭號金主。

公開資料顯示，2018年俄羅斯世界盃的贊助金額總計約24億美元，其中中國企業的贊助金額超過8億美元。按此計算，中國企業本屆世界盃贊助額比上屆增加約7成。

除6家世界盃官方贊助商，還有10多家中國企業通過贊助參賽球隊和球星來借勢營銷，簽約球隊的包括伊利、廣汽三菱、萬達體育、網易傳媒、TCL、萬和電氣、華帝、萬家樂、盼盼、庫迪咖啡、當貝、小紅書、慕思，後6家是世界盃營銷新面孔；簽約球星的包括蒙牛、伊利、TCL、中信銀行、榮耀。

▲來自中國的大貓熊「京京」和「四海」在卡達多哈正式與公眾見面。（圖／翻攝自微博）

不過，中國贊助商數量有所減少。禹唐體育的執行董事李江表示，上屆中國贊助商總共36家，本屆中國贊助商約20家，整體減少了16家，減少了約44%。

李江分析數量減少的三大原因，一是受制於經濟環境，一些企業手上沒有那麼多錢了；二是受到疫情影響，線下活動難以舉辦，贊助成本難攤銷；三是時間因素，本屆世界盃在冬季舉行，酒吧人氣會少於夏天，投入產出效果影響了贊助商數量。

▲世足賽在卡達開幕。（圖／達志影像／美聯社）

除贊助商外，路薩爾主場館由中國鐵建承建，可容納8萬名觀眾；教育城運動場由上海建工參與建設，可容納4萬名觀眾。另外，報導指出，三一重工安排近100台各型設備參與全部8座場館施工，是整個建設參與度最高的中國品牌。

今日的大陸微博上，相關話題「中國除了中國隊沒去，其他都去了」、「原來中國隊分到了施工組」等紛紛登上熱搜榜，網友打趣道，「義烏隊去了」、「比賽場館有中國建的，周邊很多中國生產的，球迷也去了，熊貓也去了，唯獨少了上場的球員」。也有人說，「中國近7億男人找不到11個人踢球，也只能在其他方面慰藉一下中國人民的心理了。」