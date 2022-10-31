誆「投資靈骨塔」坑11人1600萬　詐騙情侶檔買豪車、名牌包

▲花5千投資靈骨塔轉手賺10倍，退休軍人遭詐800萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市刑事警察大隊偵八隊日前偵破一起詐騙集團案，以鄭姓犯嫌為首的詐騙集團，鎖定退休、家管等年長族群，誆稱只要花5、6000元投資靈骨塔，轉手就可獲利10倍價錢，短短時間內詐騙11名被害人，金額高達新台幣1600多萬元。刑大經長期蒐證後，逮到鄭男及董姓女友等8名嫌犯，現場更查扣數個LV、MK名牌包及買賣契約等贓證物。

刑大偵八隊日前接獲情資，稱有詐欺集團以殯葬商品作為詐欺標的，鎖定退休、家管等年長族群，利用民眾貪圖利益的心態，誆稱花5、6000元投資靈骨塔，幾年後轉手就可獲利數倍、轉賣賺差價非常容易。

▲▼以鄭姓犯嫌為首的詐騙集團，鎖定退休、家管等年長族群，誆稱只要花5、6000元投資靈骨塔，轉手就可獲利10倍價錢，短短時間內詐騙11名被害人。（圖／記者賴文萱翻攝）

詐騙集團還會分飾多角，假扮買家營造積極媒合買賣的假象，接著要求被害人繳納高額手續費、補稅金、加購升級套組等話術，誘使被害人提高投資金額。但在取得贓款後，就會以各種藉口取消、拖延交易，或以被害人違約為由，逼其簽和解書或另簽大額合約，甚至要求被害人抵押房產以支付相應款項，使被害人又投入更多金錢，最終血本無歸。

刑大指出，在短短期間內，該集團就詐騙了11名被害者，詐騙金額高達新台幣1600多萬元，其中一名被害者為70多歲退休軍人，遭騙走800多萬元積蓄。

▲▼警方歷經長期蒐證、埋伏跟監後鎖定犯嫌身分及處所，眼見時機成熟，在台南多處兵分多路逮捕主嫌鄭男及其女友董女等8名嫌犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

刑大偵八隊與刑事警察局南部打擊犯罪中心、屏東縣政府警察局內埔分局共組專案小組，由台灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，鄭嫌等人為規避檢警查緝，利用假姓名製作名片，開立本票與被害人收執作為擔保時也刻意使用假名。

▲▼警方在鄭男跟董女的租屋處查扣豪車、LV、MK包包、靈骨塔商品買賣契約書等證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

在歷經長期蒐證、埋伏跟監後鎖定犯嫌身分及處所，眼見時機成熟，在台南多處兵分多路逮捕主嫌鄭男及其女友董女等8名嫌犯。警方更在鄭男跟董女的租屋處查扣豪車、LV、MK包包、靈骨塔商品買賣契約書等證物，最貴的名牌包單價高達11萬元，

警方表示，鄭男與董女租豪宅、買豪車、名牌包，雖然董女供稱名牌包是自己過去所賺的錢買的，但警方對此存疑，相關資金流向仍在查緝當中，訊後依詐欺罪將犯嫌送辦。