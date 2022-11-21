台中男不懂比特幣還要投資30萬　警提醒「平台早破產」保住老本

▲不懂比特幣還妄想投資30萬，台中警方及時阻止男子被騙。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名60歲陳姓男子，妄想靠虛擬貨幣以小搏大，日前到銀行要匯30萬元投資比特幣，向行員謊稱是修繕房屋之用，但行員一看這帳戶當天已有多筆資金匯出國外，覺得有異而報警，警方到場後，詢問關於比特幣一事，陳男一問三不知，還不知道虛擬貨幣平台早已破產，陳男這才大夢初醒，保住血汗錢。

台中市警二分局立人派出所日前上午10點45分，接獲台新銀行民權分行行員報案，有男子要匯30萬元現金，宣稱要房屋修繕之用，但行員查詢受款帳戶當天的金流特別異常，款項大多匯到國外，陳男這才坦承該筆金錢是要投資比特幣。

警員李哲瑋、黃晟瑋立即到場了解，據陳男所述，他是在Youtube廣告上看到一個叫蔣明誠老師在教投資，後來加入一個Line群組，該人在群組聲稱現在台灣股市低迷，慫恿大家投資比特幣，並提供BTMIN GT交易平台，要求他去銀行匯款30萬元到該人的私人帳戶，還提醒不可告訴行員是要投資比特幣，要說是修繕房屋。

警方一聽，便知悉是詐騙手法，還告知陳男虛擬貨幣平台早在日前就爆出破產，台灣有很多人受害，這種虛擬貨幣的投資，是詐騙集團最愛使用的類型，陳男這才恍然大悟，再三感謝員警耐心開導及勸說，成功守住荷包。