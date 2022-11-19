雷皓明／阿姨自費拍《後宮甄嬛傳》仍涉侵權

▲中國有一群退休阿姨翻拍《後宮甄嬛傳》在網路上爆紅，卻因侵權而遭下架。（圖／翻攝自微博／甄嬛傳官微）

中國有一群阿姨們退休後在家沒事做，便約了三五好友把經典大作《後宮甄嬛傳》重新改寫，將台詞簡化後，阿姨們便穿上古裝演戲。沒想到因為無聊而興起的念頭，卻在網路上引起討論，之後更被懷疑是否有違反著作權。假如這個事件發生在台灣的話，又會如何呢？

改作後上傳需經著作財產權人同意

依照《著作權法》第3條的規定，重製就是重複製作，也就是一模模一樣樣的印出來、錄下來，沒有任何改變（就是電影播放前會警告叫你不可錄音錄影的那種行為）；改作則是針對原著作進行另外的創作，通俗來說就是所謂的「二創」，常見的行為像是改梗圖、致敬電影或戲劇等。上述的退休阿姨翻拍《後宮甄嬛傳》的行為，因為是由阿姨們來演，也改寫了劇本，屬於改作而非重製。

擅自改作他人作品且公開上傳的行為，依照《著作權法》第92條規定是有處罰的，而且是刑事處罰！舉例來說，將《哈利波特》裡的角色和劇情進行惡搞後上傳，就是一種改作和公開散布，侵害到著作人之著作權，必須要著作人同意才可以進行改作。

然而，大家一定會覺得很荒謬，阿姨因為無聊演戲PO上網怎麼了嗎？

合理使用可能是護身符

依照《著作權法》第51條、第63條及第65條第2項第4款，改作和上傳是否合法，應看是否是在合理範圍和合理使用範圍內。而這個「合理」如何判斷呢？同法第65條第2項有4款規定，這4款規定依照實務上的見解，需要綜合依照個案進行判斷。

白話來說，依照這4款，以下情形比較不容易主張是合理範圍：有營利目的、非促進社會公義或對國家文化發展無幫助的；原作品創作性越高的（因為要保護著作權人的創作、避免降低創作誘因）；改作內容在質和量上更多的，比如說：使用原作最經典的部分、使用越多原作品；以及是否對於市場產生影響，也就是說觀眾會不會跑去只看改作後的東西而捨棄原作（參照臺灣士林地方法院刑事判決110年度智易字第17號）。

因此，在《阿姨甄嬛傳》案件中，法院可能考量的因素有：阿姨改作只是為了好玩、阿姨上傳影片是否有營利目的、原創性的高低、會不會影響到正版的《後宮甄嬛傳》（比如收視率）等等，以綜合判斷到底有無違反《著作權法》。最後，建議大家在自娛娛人時，還是要記得舉頭三尺有《著作權法》，否則一不小心就可能會踩到紅線！（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。