她還活著卻被祭奠4.3萬次！美照慘變遺照　網列線索：是熟人做的

▲廈門一名女生在網路被奠祭4.3萬人次。（示意圖，非本文當事人／翻攝自pakutaso）

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸福建廈門早前發生一起離譜事件，一名女生還活得好好的，卻被民眾在網路祭奠4.3萬次。此事今（21）早登上微博熱搜第一，網友紛紛為其打抱不平，「性質有點惡劣了吧！」，也有人呼籲加強網路監管。

據《新聞晨報》報導，璐璐（化名）的朋友日前偶然發現，安息網路祭祀平台（化名）內設有「廈門美麗女孩璐璐紀念館」，該館建立於2016年1月，6年來訪問量達4.3萬餘人次。

網頁上詳細記載了璐璐的「生平」，包括出生日期、籍貫、悼詞，「2010年1月某天晚上離校後失蹤，過了好幾天才在海裡發現她面目全非的屍體，願在天堂安息」。紀念館設有靈堂、網上墓園等動畫背景，還放著璐璐的頭像，另外還設有「音容笑貌」模塊，發佈了10張璐璐的生活照。

璐璐得知此事後十分氣憤，網頁中記載的個人資訊均與其本人資訊一致，且所有照片都是她發佈在個人社交平台的生活照，她認為涉事平台侵害其肖像權、名譽權，要求承擔侵權責任。

被告網路祭祀平台確認情況屬實，但因這個紀念館設立於多年前，當時還未實行實名制登記，所以目前只能找到設立用戶的IP地址及暱稱、登錄名，無法提供其真實姓名、地址、電話等資訊。

對此，法院審理認為，平台未嚴格履行審核責任，未要求註冊用戶進行實名認證，致璐璐人格權被侵害，遂判決平台承擔侵權責任。

此事今早登上微博熱搜第一，網友直呼荒唐並猜測道，有齊全的頭像和生活照，應該是熟人所為，「這玩法？應該是很熟悉的人吧」、「這事也太奇葩了吧？什麼深仇大恨？」。另外，也有許多民眾斥責網路暴力，呼籲加強監管，「監管不嚴，每一個活人都有可能被祭祀」、「造謠網暴成本太低了，要加大力度整治啊」。