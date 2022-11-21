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柯賜海選花蓮縣長創「堵爛票高峰」　還曾打敗周玉蔻

▲▼昔日的抗議天王柯賜海昨日現身在2020秋鬥遊行現場，今日的他已不復當年只是一個又老又病老人。（圖／記者湯興漢攝）

▲「抗議天王」柯賜海逝世。（資料照／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

「抗議天王」柯賜海21日被發現陳屍於北投前山公園籃球場旁的廂型車內，享壽66歲。柯賜海生前因抗議出名，還曾投身選舉，多次參選地方立委，並二度角逐花蓮縣長，更拿到20113票，佔逾1/8的選票，一度成為話題，政治評論家周偉航更稱是「堵爛票的高峰」。

以抗議出名的柯賜海，近年因罹患帕金森氏症淡出螢光幕，並以車為家在陽明山獨居。20日柯賜海跌倒撞到頭部，但不願就醫，21日胞姊前往探視，發現胞弟陳屍在藍色自廂型車內，立刻報警，警消到場後，發現腳邊有嘔吐物，身上衣著完整，全案將報請士林地檢署檢察官相驗，以確認死因。

柯賜海過去因拿著手板、緊貼在受訪者後表達訴求而活躍於新聞版面中，而他不只熱衷抗議，也有意轉戰政壇，1995年就踏上選舉之路，曾選過立委、國大代表，2006年還參選台北市長，以3687票成為倒數第二高票的候選人，當年得票最低者為披著台聯戰袍的周玉蔻，拿下3372票。

值得一提的是，柯賜海2005年也選過花蓮縣長。當時因上任一年多的花蓮縣長張福興過世而進行縣長補選，國民黨提名謝深山、親民黨提名時任立委的傅崐萁、民進黨提名時任立委的盧博基，而柯賜海也參戰，最終拿下20113票。

回顧柯賜海這段經歷，周偉航直言，這是堵爛票的高峰，「現在的年輕人都不知道堵爛可以堵到這麼爛」。

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