「禰豆子」成毒咖啡包裝！竹聯幫信堂販毒　大哥還擄人凌虐整晚

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科接獲線報，有民眾檢舉有毒品咖啡包分裝、製造廠隱身中壢夜市附近民宅，警方蒐證後發現竹聯幫信堂分會長羅男（30歲）涉及台北市中正區一起擄人虐待案件，警方會同北市松山、中正二分局、桃園市平鎮分局共組專案小組，報請桃園地檢署海股檢察官邱健盛指揮偵辦，警方循線先後在今年4、7月間收網逮捕羅姓主嫌及幫眾3人，並起獲2860包內含4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）一粒眠等3、4級毒品成分的毒咖啡包，市價約新台幣140餘萬。

▲刑事局偵破竹聯幫信堂組長等人販售毒品咖啡包，逮捕羅姓主嫌等3人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

該批毒咖啡包除了常見的小惡魔包裝造型外，還有時下年輕人最愛的動漫《鬼滅之刃》女主角「禰豆子」造型包裝，黑幫企圖將毒咖啡與時下最夯的動漫結合行銷，打入學生族群市場。

▲刑事局偵破竹聯幫信堂組長等人販售毒品咖啡包，除暴特勤隊攻堅搜索毒品分裝中心。

刑事局蒐證期間，發現有竹聯幫背景的羅男認定被害人積欠職棒簽賭賭債約70萬元，將被害人從台北中正區擄走押赴桃園市平鎮區信堂堂口凌虐，被害人整晚遭毆打，導致傷痕累累。羅嫌虐待被害人過程均以口頭下指令方式，叫陳姓（28歲）與邱姓（20歲）男子動手。

此外，警方今年收網，先逮捕關押被害人的主嫌羅男，幫眾擔心央位於中壢市健行路、中壢夜市附近的毒咖啡分裝工廠曝光，陳、邱兩名小弟還轉移陣地將毒咖啡包、4級毒品硝西泮4包移往中壢另一處民宅倉庫。

▲刑事局偵破竹聯幫信堂組長等人販售毒品咖啡包，黑幫以鬼滅之刃動漫人物當毒咖啡包裝企圖吸引年輕人購買。



但警方監控兩人已久，發現該毒品倉庫每天車輛進出，邱陳兩人忙於收款交貨絡繹不絕，檢警懷疑該處是竹聯幫信堂分銷毒咖啡包，籌措幫派活動資金的據點，4月間發動首波搜索拘提行動，在中壢毒品倉庫查扣2860包毒咖啡包、4級毒品硝西泮4袋及分裝工具、熱壓印機、果汁粉等犯罪工具，陳男也經檢察官聲押獲准。

刑事局幹員透過查扣陳男手機進行數位鑑識，發現該毒品咖啡包分裝場幕後金主為羅姓男子，另名邱姓小弟則負責管理毒咖啡包進貨量及進出貨管理，警方在7月19日發動第二波拘提行動，再度拘提羅、邱等人到案，訊後依觸犯《毒品危害防制條例》將兩人移送桃園地檢署偵辦。

警方監控發現該毒咖啡分銷站刻意選在中壢市龍岡路一帶的單行道旁，讓專案小組車輛無法臨停埋伏監控，改採遠距離監視方式，詳實掌握該集團分銷毒咖啡包交易過程，檢警將循線擴大追查毒品來源和金流去向。

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