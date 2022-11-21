北市身障生就學安置簡章出爐　64所高中提供1223名額

▲北市身心障礙學生安置入學簡章出爐，64所高中提供1223名額。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市112學年度身心障礙學生12年就學安置高級中等學校簡章今（21日）公告於網站，報名時間為明年1月10、11日，應屆畢業生由畢業國中團體報名，非應屆畢業生須於明年1月11日親至台北市立台北特殊教育學校報名，不受理通訊報名，安置結果將於明年3月31日公告。

台北市教育局指出，112學年度共有64所公私立高級中等學校提供1223個安置入學名額，其中公立高中及特殊教育學校提供793名安置入學名額，私立高中提供430名安置入學名額，身心障礙學生除參加本安置管道，亦可參加免試入學、特色招生考試及高級中等學校或專科學校五年制新生入學。

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教育局進一步說明，安置管道分7類組辦理，包括：「視覺障礙組」、「聽語障礙組」、「肢障腦麻病弱組」、「情緒行為障礙組」、「學習障礙組」、「自閉症組」及「其他障礙組」，由北市鑑輔委員會各工作小組依據學生性向、優勢能力、在校表現及特殊教育需求等綜合研判進行安置，提醒家長與國中老師應依據學生各項表現及能力，輔導學生選填適性志願。

安置管道簡章已公告於台北特殊教育學校網站及北市教育局網站，相關報名資格、報名資料、重要日程及各校開缺名額及科系可詳見簡章。