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幼兒園師「掐頸摔地」對2歲女童施暴　北市教育局回應了

▲台北市南港區私立幼兒園涉及虐童，教育局展開調查。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）

記者楊惠琪／台北報導

有網友在臉書私密社團「我是南港人」PO出一段幼兒園虐童影片，一名幼兒園女老師對年僅2歲多、就讀幼幼班的女童，先是掐脖、又以倒栽蔥式倒掛、重摔在地，無視女童嚎啕大哭，一旁女老師見狀也並未制止。北市教育局今（8日）證實，影片是南港區一所私幼，已要求老師停職接受調查，絕對會依法嚴懲。

影片內容顯示，疑似幼兒園女員工先是用左手掐住女童頸部，隨後將女童的玩具丟出，無視女童嚎啕大哭，女員工見狀，反而變本加厲的雙手抱住女童的雙腿倒掛，再將女童重摔在地，後來竟還伸腳踢了女童一下，並劈頭對女童一頓痛罵，其他女員工見狀也並未制止。影片引發網友撻伐，群起激憤，「這種人根本不配當老師」、「這不是普通的老師，是Ｘ你老師」。

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台北市教育局副局長陳素慧表示，事件是發生在10月底，因該名女童老師請假，園方臨時將該班14名幼童安置在其他班級，目前教育局已經組成專案小組調查，已先將涉嫌施暴的女老師停職接受調查，一旦確定有施暴行為，會依據「兒童及少年福利與權益保障法」、「幼兒教育及照顧法」相關規定開罰，並將施暴老師通報不適任教師系統，在幼教界永不錄用。

陳素慧指出，針對幼兒園所部分，也會針對發生不當管教事件，園方督導不周懲處，以及將14名幼童分別安置其餘班級，導致師生比不符規定的違規行為，也會一併開罰。據了解，當天在場目睹施暴情形卻未制止的女老師，已經因故離職。

陳素慧強調，教育局對暴力事件零容忍，第一時間接獲家長陳情、看到施暴影片也很震驚，教育局絕對會依法處理、毋枉毋縱，今天已啟動輔導專案，針對受虐幼童、園所學生，進行必要的團體與個人輔導。

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