陳時中遊行湧15萬人「蔣萬安不一定勝選」　徐巧芯爆最終關鍵

▲陳時中《疼惜台北，為愛而走》大遊行，主辦稱現場超過15萬人。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

選前超級星期天，民進黨台北市長候選人陳時中20日下午號召「疼惜台北，為愛而走」大遊行，主辦單位喊現場破15萬人參與，引發關注。國民黨台北市議員徐巧芯分析，陳時中選情看漲，國民黨台北市長候選人蔣萬安也不一定勝選，而決定勝負的關鍵就是投票率。

陳時中於「疼惜台北，為愛而走」登台時激動高呼，如果不希望看到台北市長天天與中央槓在一起，或不希望以前貪腐的台北市政府再回來，就讓陳時中、民進黨試試看，並特別感謝身兼黨主席的總統蔡英文力挺，台北市要成為台灣的象徵、民主守護的堡壘，「不要讓小英失望，就要支持陳時中！支持蔡英文就是支持陳時中！」更公開呼籲「只有贏得2022，才能守住2024！」

徐巧芯於《董事長開講》表示，決定台北市長選戰的關鍵是投票率，如果提高，藍軍都出來投票，那就可以下架陳時中，如果覺得穩了穩了，或是下雨、天氣冷，所以說算了隨便啦，那陳時中的支持者都去投票，「那我們就喜迎陳市長」。

一旁的黃暐瀚說，投票率的確有影響，因為民進黨的支持者就奇怪，不管颳風、下雨、吊點滴，就是要投票，其實國民黨以前也是這樣，尤其在眷村，但年紀大的會離開，而年輕人之前像在反送中比較不認同國民黨，會出來投的都給民進黨，今年民進黨有發現年輕人不一樣，那死忠支持者如果都出來投，那就綠的票變多。