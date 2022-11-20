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大陸 大陸焦點 特派現場

路上出車禍600元私了！機車騎士6天後「大量出血」暴斃

▲▼ 車禍,酒駕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲李姓男子騎車在路上發生車禍，以600元私了，結果6天後大出血身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

湖北武漢先前發生車禍致死案件，李姓男子騎車在路上，與張姓駕駛的小客車發生碰撞，當下李男覺得不嚴重，於是以600元（人民幣，下同，約新台幣2,623元）私了，沒想到6天後大量出血身亡。法院審理後，判張男要賠李男家屬5萬9,000元（約新台幣25萬7,932元）。

綜合陸媒報導，李男先前在路上騎乘機車，過程中不慎與張姓駕駛發生碰撞，因為覺得傷勢不嚴重，雙方協商600元（約新台幣2,623元）私了，並未報警處理。

李男當晚身體不適，前往醫院就診，結果診斷出手指骨折。醫師當下立即要求住院，李男拒絕後直接回家休養，沒想到經過6天後突然在家中暴斃。

▼男子發生車禍後，以600元與對方和解，沒想到最後大出血身亡。（示意圖／免費圖庫Pexels）

▲車禍。（圖／取自免費圖庫pexels）

法醫相驗後表示，李男本來有重度冠狀動脈心臟病，發生交通事故後有外傷，加上慢性胃潰瘍合併消化道出血，導致大量失血身亡，這起交通事故導致的損傷，與死者的慢性胃潰瘍合併消化道出血存在輕微因果關係。

後來交通大隊認定，李姓死者在此次交通意外中負主要責任、張姓駕駛則是次要責任。李姓死者的兒子一狀告上法院，向張姓駕駛求償30萬餘元（約新台幣131萬元），武漢蔡甸法院審理後則判張男賠償5萬9,000元（約新台幣25萬7,932元），全案仍可上訴。

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