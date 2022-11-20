超扯騎士「搖擺蛇行」左壓再右壓！結局讓1.4萬人喊療癒：看了10次

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都曾在路上碰到「危險駕駛」，騎車不好好騎，讓人看了頻頻捏冷汗。近日就有網友PO出一段影片，畫面中的騎士超大幅度的擺動車身，左壓完再右壓，結果最後控制不住自摔。畫面曝光後，吸引1.4萬人按讚，還有網友調侃結局很療癒。

這名網友在臉書社團「爆料公社」上轉貼一段影片，從這6秒的畫面中可見，有名騎士從車縫中鑽出，接著不是直線前進，反倒是大幅度的搖擺蛇行，相當危險。

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▲騎士蛇行，最後自摔。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

後來，影片中的騎士疑似重心不穩，才往右壓車就自摔，不但機車噴出去，人也滾了幾圈；而值得慶幸的是，該騎士雖然自摔，但另兩台機車因保持一段安全距離，所以未受到太大影響。

對此，貼出影片的網友就在文中直呼，「盡情的搖擺！」看到騎士最後下場，讓他不禁捧腹大笑，「絕對有想看的！」

影片曝光後，也吸引1.4萬人按讚，底下網友紛紛回應，「負責！一個人承擔」、「我也忍不住笑了」、「我看了10幾次」、「一首歌可形容：只有我最搖擺」、「療癒，直接BBQ」、「Sorry，老師要我不可以幸災樂禍，但是忍不住」、「超級蛇行外加地板動作，完美到沒讓各位失望」。

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