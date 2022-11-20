計程車司機怒嗆騎士「機車不能騎中間」　警察當場打臉：誰說的？

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名計程車司機18日上午在文山區停等紅燈，期間突然衝下車，對著機車騎士咆哮「誰叫你把機車騎在中間？路是你家的嗎？」不料一旁交警聽到，立刻上前打臉司機「誰說的？先生你給我下來，我跟你解釋！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一段行車紀錄器，可見時間是18日上午7點多，地點在文山區羅斯福路五段。當時原PO正在停等紅燈，不料後方突然有一名小黃司機衝下車，對著前方紅衣騎士狂吼「騎車可不可以靠右邊？」、「誰叫你把機車騎在中間？」

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▲計程車司機指著紅衣騎士破口大罵「誰叫你把機車騎在中間？」（圖／爆廢公社）

在路口指揮交通的交警聽到咆哮聲，走上前關切。小黃司機見狀雙手插腰，指著騎士向警察告狀「他把機車騎在中間」、「擋到我路」，隨後又轉頭怒斥紅衣騎士「馬路是你家的嗎！」警員聽完回答「沒有這種規定」、「為什麼不能騎在中間？」

由於紅衣騎士全程不發一語，加上警員勸離，司機隨後氣呼呼地走回自己車上，讓在場眾人也鬆一口氣，以為事件就此落幕。怎料小黃司機心有不甘，竟又下車大吼「摩托車不能騎在中間！」

警員拉高音量再次強調「沒有規定不能騎在中間！」但司機仍不依不饒，隔空叫囂，讓警員忍無可忍，當場喝斥「先生你給我下來，我跟你解釋！」隨後緩緩走向計程車前。

▲計程車司機隔空叫囂，員警上前「先生你下來，我跟你解釋！」（圖／爆廢公社，下同）

此時號誌燈轉為綠燈，原PO及紅衣騎士紛紛起步離開，鏡頭也轉向前方，怎料計程車隨即從左側快速通過，疑似未理會交警指揮，逕自離開。

引人注目的是，計程車上寫著各種不堪入目的字眼，寫著「叭三小」、「公路之狼，共享之王」、「多元垃圾車」，還貼滿各種反Uber的符號。

網友們看完紛紛留言，「駕照哪裡來的」、「壓力很大」、「不懂交通規則也就罷了，還在鴿子面前發作」、「騎在中間？地上有寫禁止行駛？路是你開車的嗎？」掀起熱議。

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