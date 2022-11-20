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屋主過世一年「房客霸住不走」　女兒返老家驚覺已淪垃圾屋

▲▼ 公寓,大廈。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲當她上門找遺物時，才發現房子已經變成垃圾屋，甚至還有一名中年男子住在裡面。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名女子申訴，61歲父親往生後，他的組屋被一名男房客「霸住」，甚至淪為垃圾屋，還積欠2000新幣（約新台幣4.6萬元）水電費遭斷水斷電。過去這一年來，她留下字條、打過電話告知此人必須搬離，但對方不願配合，最終只好報警處理，換鎖趕人。

綜合AsiaOne、星洲日報報導，這名61歲男屋主多年前就住在這間房子，與妻子、母親及3名孩子同住前後至少38年，但在夫妻離異後，妻子帶著孩子們於2009年左右搬走，雙方失聯。依據這名女子的說法，直到警方2021年9月來通知的那一刻，才得知父親過世的消息。

然而當她上門找遺物時，才發現曾經住過的房子已經變成垃圾屋，屋內與屋外都堆放不少雜物，甚至還有一名叫陸先生的中年男子住在裡面。依據附近鄰居的說法，陸男已住了5年之久，且在屋主過世前，兩人也會一起出門，但屋主生前不常在家。此外，這間房子因欠繳高達2000新幣的水電費，在今年1月份遭斷水斷電。

女子透露，過去這一年來，她留過字條、打過電話告知陸男必須搬離，但對方卻向警方謊稱是父親的親戚，長期不願配合。她最終決定報警處理，在多名員警陪同之下，找來鎖匠換鎖。不過陸男在換鎖時並不在屋內，女子便在門口留下字條，通知門已上鎖，接下來會把東西全都清理乾淨。

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