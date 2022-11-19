老公新婚夜「太想媽媽」崩潰痛哭！眼淚止不住　人妻傻眼忙安撫

▲印尼一名男子因為太想念媽媽而在新婚之夜痛哭。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

新婚之夜本該開開心心，但印尼一名男子居然躲在房間裡崩潰痛哭，妻子以為發生什麼事情，上前詢問後，他才委屈表示，自己是因為太想念媽媽了才哭。令人出乎意料地回答，也讓妻子無奈笑著表示，「這就是嫁給獨生子的婚姻。」

根據《星洲網》報導，印尼一名新手人妻日前在TikTok發布一段影片，吸引超過170萬人觀看，原來是在新婚之夜時，她的丈夫突然把自己關在房間裡大哭，她對此感到一頭霧水，不斷安撫丈夫後，丈夫才一邊擦眼淚，一邊小聲地說，「實在是太想念媽媽了。」

影片中丈夫坐著哭累了，又躺下來繼續哭，不斷用手擦著眼淚，還回頭一臉委屈地扁嘴看著妻子。這也讓妻子忍不住在影片中表示，「這就是嫁給獨生子的婚姻。」

這段影片目前已經有超過8000名網友留言，許多人建議這名人妻，快點把丈夫送回家，還有人留言表示，「這是被媽媽送到住宿學校的男孩嗎？」、「哭成這樣也太誇張了吧」、「他真的是媽媽的心肝寶貝」。

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