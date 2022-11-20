他爽中500萬樂透！　26年妻轉頭竟「捲款與小王私奔」

▲曼尼特直言，他根本不知道妻子早已愛上別的男人。（示意圖／Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子日前買彩券時，中了高達600萬泰銖（約新台幣521萬元）的頭獎，開心的他打算將其中一部份捐贈給寺廟，再拿著剩餘的錢和結婚26年的太太過上幸福的日子。然而萬萬沒想到的是，妻子竟然把他的獎金掏空後，拋下丈夫與3個孩子，和外遇對象私奔。男子事後雖報警，但警方卻表示，這筆錢恐怕已經無法追回。

根據《每日星報》報導，泰國男子曼尼特日前中了600萬泰銖（約新台幣521萬元）的樂透，興奮的他立刻就將獎金存入結縭26年的太太的銀行帳戶內。曼尼特計畫要將其中一部份的獎金捐給寺廟，隨後更舉辦了一個儀式，與家人分享這個好消息。

當時在儀式上曾經有一個他沒看過的陌生男子，不過妻子表示是自己的親戚，因此他也沒有太過在意。然而不久後，曼尼特卻發現妻子將存在銀行帳戶的獎金全都提領光，隨後便消失無蹤。他這才知道，原來儀式上的那個陌生男子根本不是妻子的親戚，而是讓他戴綠帽的小王。

▲曼尼特的妻子將獎金全數提領，並就此消失。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



震驚不已的曼尼特只能向警方尋求幫助，然而警方無奈表示，因為曼尼特和「妻子」從未真正登記結婚，因此儘管他們已經在一起26年，並生了3個孩子，但在法律上仍然不是配偶。曼尼特難過指出，在妻子和外遇對象私奔前，他根本沒發現兩人的關係出了問題。

曼尼特的兒子向警方透露，母親失聯後，他一度聯繫上對方，因此早就知道母親外遇的事實，也知道她搬到距離家鄉車程4小時的地方，但是母親此後又再度失聯。

警方直言，由於獎金是曼尼特親自轉給女方的，唯一的方法就是自己說服妻子還錢，因為法律無法介入或是要求對方還錢。

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