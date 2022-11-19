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馬來西亞大選登場！　4大聯盟競爭勝負難料

▲▼馬來西亞19日舉辦國會大選。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞19日舉辦國會選舉。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

馬來西亞今天舉行國會選舉，主要政黨之一「巫統」雖受累於涉貪在獄中服刑的前首相納吉而未擺脫醜聞，仍試圖鞏固權力；分析師認為這場選舉勝負難料。

法新社報導，反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）標榜肅貪，他說「審慎樂觀」自己的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）能在總數222席的國會中贏得簡單多數。

75歲的安華在檳城（Penang）投票前告訴法新社：「在為贏得民心而奮鬥超過20年之後，今天得勝肯定能令人欣慰。」

▲▼反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）。（圖／達志影像／美聯社）

▲反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）。（圖／達志影像／美聯社）

隨年事漸高，這次大選可能是安華實現20年來奪下馬來西亞大權夢想的最後機會。

馬來西亞今天約有2100萬選民參與投票，但部分地區可能受季節性大雨干擾。

在彭亨州（Pahang）鄉下的貝拉市（Bera），包著傳統馬來頭巾的女子搭乘汽、機車抵達投票所，還有一些年長者坐輪椅前來。

20歲的家庭教師努魯（Nurul Hazwani Firdon）說，她最重視經濟議題，「我想要一個強而有力的政府和穩定的經濟，年輕人才會有更多工作機會」。

60歲的穆罕默德（Mohamed Ali Moiddeen）以撿拾廢金屬維生，他說只希望領導階層有誠信，「我們只想要一個值得信賴、能把事做好的人」。

納吉（Najib Razak）所屬的「巫統」（UMNO）向來主宰馬來西亞政壇，但在納吉捲入主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）的貪腐醜聞後，巫統在2018年大選受重創，納吉則被判入獄12年。

不過，繼巫統之後執政的兩任政府都陷於內鬥，給了巫統去年重新掌權的機會。如今，巫統正試圖在這場提早10個月舉行的大選中進一步鞏固權力。

▲▼97歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）秀出大馬特有的「投票證明」藍手指。（圖／達志影像／美聯社）

▲前首相馬哈地秀出大馬特有的「投票證明」藍手指。（圖／達志影像／美聯社）

97歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）和75歲的前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）分別率領另外兩個聯盟角逐選舉。

分析師認為，這次選舉有4個聯盟相互競爭，無一方明確占上風。

這次共有945人參選，創下最多人數紀錄。馬來西亞「太平洋研究中心」（Pacific Research Center）首席顧問胡逸山（Oh Ei Sun）說，候選人太多，選民很難在立場相近的人選中做決定。

分析師說，如沒有一個聯盟明顯拿下多數，國家恐怕陷入更深的政治動盪。

胡逸山說：「除非希望聯盟能在國會獲得絕對多數…占主導地位的巫統或其中一個馬來西亞穆斯林政黨才願共組聯合政府。」

不過他說：「選民可能不排斥選後出現沒有一方獨強的政治局面，得透過大量折衝協商後組成下一個執政聯盟。」

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