多圖／陳時中「疼惜台北為愛而走」大遊行　巨型恐龍、唐吉軻德開路

記者呂晏慈／台北報導

今天是九合一選舉前超級星期天，民進黨台北市長候選人陳時中20日舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，下午兩點多由重型機車車隊、紙風車劇團遊行表演開路，在一片歡呼聲中自位於北平東路的競選總部出發，要一路走向台北市政府前廣場。陳時中說，期盼帶著愛與包容走向市政府，「台灣禁不起仇恨！禁不起對立！」

▲陳時中今天下午率領支持者遊行，要帶著愛與包容走進市政府。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

陳時中致詞時說，希望帶著愛與包容從競選總部走向市政府，選舉期間很多仇恨撕裂台灣，不過他還是要展現民主風範，用愛與包容進行選舉，不要仇恨對方，堅定支持民進黨候選人，「台灣禁不起仇恨！禁不起對立！」

今天下午兩點左右，遊行隊伍從位於北平東路的競選總部出發，由重型機車、紙風車劇團表演開路，民眾高呼「疼惜台北，為愛而走」、「陳時中凍蒜」口號，搭配唐吉軻德、巨型恐龍氣球，以及穿著「原民照顧、新住民日、台灣共好、安全通學、光榮城市、台北共好」等字樣的表演者，還有在觀光列車上的戰鼓演出，場面歡騰。

根據競選總部規劃，「疼惜台北，為愛而走」大遊行將在今天下午1點登場，從中正區集合地點，一路穿過大安區、信義區，至台北市政府前的廣場，遊行路線為「忠孝東路與紹興北街口出發→左轉忠孝東路→右轉逸仙路→左轉松高路口→右轉市府路集會後解散」。

在遊行嘉賓方面，除了擔任主委的前副總統陳建仁、民進黨秘書長林錫耀、總幹事吳思瑤、內政部長徐國勇及黨籍市議員候選人們全程參與外，身兼黨主席的總統蔡英文將在市政府前廣場登台演講，全力拉抬候選人氣勢。