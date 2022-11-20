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伴郎酒後駕車攔檢驚險過關　但卻栽在這東西上！

▲林姓男子遇到警察實施路檢，檢酒測0.16毫克未達開罰標準，慶幸逃過一劫時，卻被警方查獲第三級毒品愷他命1包1.2公克及捲菸1支，全案依涉嫌毒品罪嫌送辦。

▲林姓男子遇到警察實施路檢，檢酒測0.16毫克未達開罰標準，慶幸逃過一劫時，卻被警方查獲第三級毒品愷他命1包1.2公克及捲菸1支，全案依涉嫌毒品罪嫌送辦。

記者林悅／台南報導

林姓男子19日深夜11時許，駕車載乘4名友人，行經中華西路時遇到市警二分局實施路檢，酒測0.16毫克未達開罰標準，慶幸逃過一劫時，卻被警方查獲第三級毒品愷他命1包1.2公克及捲菸1支，全案依涉嫌毒品罪嫌送辦。

23歲台中林姓男子於19日受邀來台南參加喜宴，並擔任朋友的伴郎招待工作，忙到深夜10時30分婚宴結束，因席間也陪同喝了幾杯啤酒，想說要載女朋友先回台南住處休息，心存僥倖駕車上路，不料在中華西路遇到第二分局之封閉型路檢無路可逃，乃急忙停於路旁大廈前意圖規避路檢。

不料為員警發現上前盤檢，竟立即轉入路旁之大廈並佯裝要找人，二分局長樂派出所副所長郭建政發現率員上前盤檢。林男滿臉慌張直求員警高抬貴手，原來又是喝酒心存僥姓駕車，經員警提供礦泉水漱口後實施酒測、酒測值為0.16毫克未達開罰標準，他與4名乘客才鬆了一口氣，林男也說下次不敢了。

▲林姓男子遇到警察實施路檢，檢酒測0.16毫克未達開罰標準，慶幸逃過一劫時，卻被警方查獲第三級毒品愷他命1包1.2公克及捲菸1支，全案依涉嫌毒品罪嫌送辦。

結果汽車之中央扶手之置物處，又為眼尖郭副所長發現第三級毒品愷他命1包1.2公克及捲菸1支，還是洩氣地被員警帶回派出所調查，且經毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品陽性反應，調查後依涉嫌毒品罪嫌送辦。

▲林姓男子遇到警察實施路檢，檢酒測0.16毫克未達開罰標準，慶幸逃過一劫時，卻被警方查獲第三級毒品愷他命1包1.2公克及捲菸1支，全案依涉嫌毒品罪嫌送辦。

二分局近期持續加強選前治安各項維護工作，除選舉集會遊行及各候選人及其競選總部、服務處落實及綿密安維強度及密度外，同時也針對治安交通持續規劃威力臨檢掃蕩及強勢路檢等勤務。在選前黃金週之六、日夜間，連續兩天規劃取締酒後駕車及擴大臨檢勤務。總計18、19等2日勤務中共計查獲毒品案件3件3人、酒後駕車6件6人、查獲通緝犯2人。在全體員警取締酒後駕車惡行之努力下，也讓今年酒後駕車肇事案件大幅減少17件，維護大眾交通安全。

第二分局也提醒，好友餐敘飲酒，應注意節制勿有酒醉失態滋事違行，尤其勿心存僥倖酒後駕車，危害自身及他人安全。

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