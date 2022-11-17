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「阿公被警察抓走了」　他隔夜酒未退慘了！孫女目擊嚇壞擁抱

▲▼台中警方眼尖看到張男吐檳榔汁，意外發現是酒駕，攔查過程被女兒和孫女撞見，做了最壞示範。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方眼尖看到張男吐檳榔汁，意外發現是酒駕，攔查過程被女兒和孫女撞見，做了最壞示範。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

54歲張姓男子日前早上騎車時吐了口檳榔汁，結果被巡邏員警眼尖發現，還測出酒測值0.22mg/L，當場開單查扣機車，不料，張男的女兒載著2名小孩去幼兒園行經時撞見這一幕，張女下車關心，孫女則是擔心害怕得躲到阿公的懷裡，張男不但給了最壞示範，也為吐一口付出1萬5千元以上、9萬元以下代價。

▲▼台中警方眼尖看到張男吐檳榔汁，意外發現是酒駕，攔查過程被女兒和孫女撞見，做了最壞示範。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局水湳派出所警員施志賢，日前上午8時40分巡邏行經中清路二段633巷口停等紅綠燈時，從機車後照鏡見到後方的機車騎士吐檳榔汁，施員見狀便停車規勸騎士勿隨地吐檳榔汁，結果聞到濃濃酒味。

▲▼台中警方眼尖看到張男吐檳榔汁，意外發現是酒駕，攔查過程被女兒和孫女撞見，做了最壞示範。（圖／民眾提供，下同）

施員要求張男下車確認是否酒駕，一開始張男還準備騎車離去，但施員告誡不要規避盤查，經查證身分並予以漱口酒測，酒測值0.22mg/L，施員依法開罰，查扣機車，張男坦承前一天晚上喝了一杯高粱酒，不知酒精尚未代謝，隔了一夜酒氣都還沒消退。

就在施員取締過程中，碰巧張男的女兒開車帶著2名小孩去幼稚園上學，張女馬上停車關心，其中1名尚未就學的孫女看見阿公遭警方攔查開罰，擔心害怕得躲到阿公的懷裡，最後，張女先載就學的孫子上學，並聯繫住在附近的母親前來載回父親和孫女。

警方表示，依道路交通管理處罰條例第35條第一項規定，機車駕駛人處1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車，及吊扣其駕駛執照1至2年。

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