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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網紅歌《黑桃A》傳進幼稚園　「寶貝我們乾一杯」被家長批低俗

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網紅流行歌曲《黑桃A》最近紅到校園，甚至連幼稚園都開始有老師在教小朋友唱，引起許多家長不滿。家長認為，該歌曲描寫夜店生活，歌詞多次出現乾杯、喝醉等關鍵字，非常不適合小朋友，甚至已經到了低俗的地步。

大陸的影音平台上已經有大量老師教小朋友唱跳《黑桃A》的影片，其中一個影片甚至已經有16萬的按讚量，令家長們非常擔憂，「聽見幼稚園放這首歌，孩子跟著又唱又跳，連回家也一直唱『寶貝寶貝我們乾一杯』。」

▼《黑桃A》傳進校園，許多老師甚至教孩子唱跳。（圖／翻攝抖音）

▲▼陸網紅歌《黑桃A》傳進幼稚園　「寶貝我們乾一杯」被家長批低俗。（圖／翻攝抖音）

查詢後可以發現，《黑桃A》的歌詞有「寶貝寶貝我們乾一杯」「長長的腿一尺八的腰圍，此刻的我只想親吻你的嘴」「一群小姐姐把我包圍，一人喝一杯那還能不醉」，描寫的就是夜店內的生態。

不少家長批評，這首歌曲的歌詞太低俗了，孩子現在還小，聽多了這種東西，多少會受影響。

根據《揚子晚報》報導，一名幼稚園的老師說，現在幼兒園的體操教學倒是經常會使用流行歌曲做BGM（配樂），「旋律很重要，能帶動孩子們起跳，不過，一般來說，不會用歌詞寫得很成人化的歌，因為有的家長會比較介意。」

▲▼陸網紅歌《黑桃A》傳進幼稚園　「寶貝我們乾一杯」被家長批低俗。（圖／翻攝抖音）

兒童文學家祁智認為，在演唱傳統經典歌謠的基礎上，把當下適合兒童演唱的歌謠引進到學校，是應該的，也是必須的。一方面與時俱進，豐富了孩子們的學習、娛樂生活，另一方面也讓教育教學更富有時代性、生活性，「但是《黑桃A》，文字內容不美、格調不高，顯然不適合幼稚園小朋友演唱。」

祁智還說，有些老師以為大家喜歡的、無害的就是沒問題，可不要忘記了，這裡的主體是孩子，「他們正處於思想啟蒙的重要階段。」

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關鍵字：

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