金馬獎最大遺珠是誰？鄉民見「這部女主角落馬」嘆可惜：國片新標竿

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金馬獎最大遺珠是誰？鄉民見「蔡亘晏落馬」嘆可惜：國片新標竿

▲第59屆金馬獎星光大道，《咒》，柯孟融導演、蔡亘晏、高英軒、黃歆庭及劇組人員。（圖／ETtoday攝影中心）

▲《咒》劇組。（圖／ETtoday攝影中心）

記者朱祖儀／綜合報導

第59屆金馬獎在昨（19）晚順利落幕，結果出爐後，可說是幾家歡樂幾家愁，也掀起不少討論。一名網友認為，恐怖電影《咒》是他心中最大的遺珠，尤其是女主角蔡亘晏，雖然恐怖片本來就比較少在金馬獎中被肯定，但還是讓他覺得相當可惜。不少人看到後也一致同意。

原PO在PTT發文表示，一直以來都知道鬼片很難入圍金馬獎，更別說要拿獎了，所以知道這次就算《咒》的女主角蔡亘晏有入圍，拿到女主角獎的希望也很渺茫。但他想強調的是，鬼片其實沒有外界想像中的好演，「要演出自然又很逼真的驚嚇感真的很難」，因為演員需要面對的是「看不到的鬼」，所以需要足夠的想像力和情境融入度。

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原PO表示，先前看其他的鬼片都覺得很出戲，因為驚嚇感一看就知道是演的，但蔡亘晏在《咒》裡面的表現，無論是歇斯底里還是驚嚇感，都不會讓他有出戲的感覺，彷彿女主角是真實存在一般。因此他想要鼓勵蔡亘晏，「我真的覺得她演的很好，其實有不少人很肯定她在《咒》裡的表現的」，也希望對方能夠繼續努力。

▲金馬 。（圖／攝影中心攝）

▲原PO認為，蔡亘晏是他心中的最大遺珠。（圖／攝影中心攝）

不少人看到後紛紛表示，「非常同意，也希望柯導演拿到導演獎」、「推個爆花（蔡亘晏綽號），但她還年輕，未來還大有可為，很期待她未來的作品」、「《咒》真的很棒，國片新標竿」、「兩位演員是真的演得很好」、「她這次真的可惜了，不過看演員一直有深耕，希望未來她能得獎」、「因為咒認識這位演員，很期待她未來作品」、「這部真的很喜歡！想鼓勵所有人」、「《咒》拍出了台灣鬼片的新高度」。

雖然蔡亘晏沒有順利奪得影后寶座，但她透露，私下有和擔任金馬頒獎嘉賓的黑木瞳擁抱，對方有鼓勵她，說「即使未來再艱難，都還是要堅持下去」。另外，提到主持人謝盈萱模仿《咒》中女主角的模樣，她也笑說「還是有7、8分像，但眉毛太濃了吧哈哈哈」。

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