台日混血正妹陷苦戰　「水牛伯」現身板橋輔選

▲游錫堃（左）為子弟兵山田摩衣（右）輔選。（圖／山田摩衣提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新北市板橋區市議員競爭激烈，本屆共21人參選，選出9席議員。民進黨市議員候選人山田摩衣同樣陷入苦戰，「水牛伯」立法院長游錫堃20日上午特別現身板橋朝陽市場，替親自栽培的子弟兵站台，呼籲鄉親全力集中選票，疼惜最認真的新人，給山田摩衣一次服務的機會。

山田摩衣投入選舉前曾擔任游錫堃秘書，協助游推動國會外交及立法院黨團事務。選前倒數6天，游錫堃今特地化身輔選母雞，親自加持小雞候選人。

2014年游錫堃參選新北市長，選前雖然不被看好，仍奮力一博，最後僅以2萬4千票惜敗。掃街期間，仍可以看出水牛伯游錫堃的高人氣，不少民眾驚呼「真的是本人！」特地停下來合照。

游錫堃受訪強調，他知道山田摩衣非常優秀，人緣也好，很多鄉親朋友都喜歡她，但也因為如此，可能會產生分票的想法，所以選情也很緊張，今天一定要來給她加油打氣，還說山田摩衣過去擔任過他的秘書，做事認真且負責，是一位值得信賴的同仁，又非常有國際觀，他相信未來一定能夠得到選民認同，替基層努力發聲。

山田摩衣說，今天非常高興，自己的前老闆、政治上最崇拜的前輩游錫堃，能在百忙之中抽空來站台，內心非常感動，投票剩下1個禮拜，接下來會用盡全力，繼續衝刺，絕對不會讓板橋的鄉親朋友失望，因為過去游錫堃的栽培與磨練，才能讓自己有機會在選舉中得到肯定，但這次的選戰很關鍵，尤其是第一次參選的新人，缺乏組織與資源，最需要大家的全力支持，希望大家能夠堅定支持，讓自己多年來的幕僚經驗，在板橋實踐。