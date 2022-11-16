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蘋果再出新品？最新間諜照流出

▲▼蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

▲蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果自iPhone 12系列開始，為手機添加了「MagSafe 磁吸無線充電」功能，不過可選擇的原廠充電配件卻相當稀少，用戶只能仰賴第三方廠商來做出更多選擇。近日，一項名為「 Apple Magic Charger」的新品間諜照在網路流傳，疑似為蘋果最新設計的產品，是一款採用可折疊立架形式來進行無線充電的配件，在網路上引起熱議。

根據外媒「9to5mac」報導指出，此項產品採用陽極氧化的鋁合金材質底座，中間MagSafe充電器部分則使用橡膠材質包覆，受益於可摺疊設計，用戶可選擇平放、立直兩種充電時的姿態。電源供應的部分一側固定在充電配件上，另一側則使用USB-C介面，搭配編織線材可有效延長使用壽命。

蘋果至今所發表的MagSafe 充電器、MagSafe 雙充電器以及 MagSafe 行動電源，比起於其他各大手機大廠的設計，價格較為高昂充電功率又不突出。據報導指出，此產品在未來是否有機會正式販售仍是未知數，蘋果也尚未對外透露任何有關於該產品的消息，不過，「顯而易見的，它看起來並不像是一個非常實用的配件。」

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