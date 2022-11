蘋果再出新品？　最新間諜照流出

▲蘋果公司(Apple)。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

蘋果自iPhone 12系列開始,為手機添加了「MagSafe 磁吸無線充電」功能,不過可選擇的原廠充電配件卻相當稀少,用戶只能仰賴第三方廠商來做出更多選擇。近日,一項名為「 Apple Magic Charger」的新品間諜照在網路流傳,疑似為蘋果最新設計的產品,是一款採用可折疊立架形式來進行無線充電的配件,在網路上引起熱議。

Images of an unreleased Apple MagSafe charging accessory called the "Apple Magic Charger" have surfaced online over the past couple of weeks - MacRumors $AAPL pic.twitter.com/EDmSS3GL7E