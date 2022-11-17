iPhone 15全系列改USB-C　郭明錤：傳輸速度顯著提高

▲iPhone 15全系列改USB-C。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

預計明年iPhone 15 系列的主要變化是從 Lightning 切換到 USB-C，除了這一變化，天風國際分析師郭明錤表示，這將顯著提高 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的有線傳輸速度。

根據郭明錤最新的供應鏈調查，蘋果轉向 USB-C 的計劃正在按預期推進。雖然包括 iPhone 15、iPhone Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 在內的整個系列都將切換到 USB-C，但只有這兩款高階設備的傳輸速度有所提高。

郭明錤表示，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 將保留與 Lightning 相同的 USB 2.0 傳輸速度。數據傳輸速度將被限制在 480 Mbps，延續蘋果在 Pro 和非 Pro 型號之間進一步劃分 iPhone 陣容的戰略。

因此，郭明錤報告指出，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max將具有至少 USB-C 3.2 或 Thunderbolt 3的數據傳輸速度。USB-C 3.2 可以將數據傳輸速度提高到高達 20 Gbps，而 Thunderbolt 3 將進一步提高到 40 Gbps。