國圖「多媒體創意中心」開箱！6歲即可入場「漫畫任你看」

▲國圖「多媒體創意實驗中心」今天開幕，年滿6歲即可入館。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國家圖書館新據點「多媒體創意實驗中心（Open Lab）」今（19日）正式開幕啟用，該中心有別於國圖入館需年滿16歲，降低為年滿6歲辦證即可入場，而為迎合青少年需求及當地藝文特色，該中心以開放空間、探索學習、跨域整合及交流分享為主軸，設置影音創作、直播攝影棚、動漫創作等，還有國內外各種漫畫與小說讓民眾盡情閱讀，還設置數位創意實作區、漫畫創作區等，讓民眾親身體驗。

多媒體創意實驗中心位於台北市西門町，為國圖首創閱讀結合多元創意實踐的新基地，今天下午在教育部次長林騰蛟、館長曾淑賢主持下，舉行開幕啟用儀式，現場也邀請北一女音樂創作社、弘道國中流行舞蹈社進行表演，展現該中心迎合青少年需求的特色。

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▲國圖「多媒體創意實驗中心」今天開幕，年滿6歲即可入場。（圖／記者許敏溶攝）

為迎合青少年需求及當地藝文特色，教育部表示，多媒體創意實驗中心的空間整體設計，以創意、探索、學習、體驗與交流為主軸，館內有國內外的漫畫，包括獲得國內金漫獎的漫畫，以及日本漫畫，還有各類小說，並設置數位創意實作區、漫畫創作區、創藝手作坊、卡本特木工坊、個人與親子直播室等創作研習空間，並提供3D列印、縫紉機、直播、影音後製等設備供民眾預約登記使用。

目前國圖主要服務年滿16歲的民眾，教育部表示，多媒體創意實驗中心降低為年滿6歲以上辦理中心閱覽證，或者持有國圖閱覽證，即可入館使用館藏、設備及空間，未滿6歲孩童如有陪同者也可入館；目前除周一與國定假日休館，其他時間均開放。

▲▼國圖「多媒體創意實驗中心」今天開幕，館內有台灣金漫獎與日本的漫畫。（圖／記者許敏溶攝）