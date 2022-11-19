　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國圖「多媒體創意中心」開箱！6歲即可入場「漫畫任你看」

▲▼國圖「多媒體創意實驗中心」今天開幕，年滿6歲即可入場，迎合青少年需求。（圖／記者許敏溶攝）

▲國圖「多媒體創意實驗中心」今天開幕，年滿6歲即可入館。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國家圖書館新據點「多媒體創意實驗中心（Open Lab）」今（19日）正式開幕啟用，該中心有別於國圖入館需年滿16歲，降低為年滿6歲辦證即可入場，而為迎合青少年需求及當地藝文特色，該中心以開放空間、探索學習、跨域整合及交流分享為主軸，設置影音創作、直播攝影棚、動漫創作等，還有國內外各種漫畫與小說讓民眾盡情閱讀，還設置數位創意實作區、漫畫創作區等，讓民眾親身體驗。

多媒體創意實驗中心位於台北市西門町，為國圖首創閱讀結合多元創意實踐的新基地，今天下午在教育部次長林騰蛟、館長曾淑賢主持下，舉行開幕啟用儀式，現場也邀請北一女音樂創作社、弘道國中流行舞蹈社進行表演，展現該中心迎合青少年需求的特色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國圖「多媒體創意實驗中心」今天開幕，年滿6歲即可入場，迎合青少年需求。（圖／記者許敏溶攝）

▲國圖「多媒體創意實驗中心」今天開幕，年滿6歲即可入場。（圖／記者許敏溶攝）

為迎合青少年需求及當地藝文特色，教育部表示，多媒體創意實驗中心的空間整體設計，以創意、探索、學習、體驗與交流為主軸，館內有國內外的漫畫，包括獲得國內金漫獎的漫畫，以及日本漫畫，還有各類小說，並設置數位創意實作區、漫畫創作區、創藝手作坊、卡本特木工坊、個人與親子直播室等創作研習空間，並提供3D列印、縫紉機、直播、影音後製等設備供民眾預約登記使用。

目前國圖主要服務年滿16歲的民眾，教育部表示，多媒體創意實驗中心降低為年滿6歲以上辦理中心閱覽證，或者持有國圖閱覽證，即可入館使用館藏、設備及空間，未滿6歲孩童如有陪同者也可入館；目前除周一與國定假日休館，其他時間均開放。

▲▼國圖「多媒體創意實驗中心」今天開幕，年滿6歲即可入場，迎合青少年需求。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼國圖「多媒體創意實驗中心」今天開幕，館內有台灣金漫獎與日本的漫畫。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼國圖「多媒體創意實驗中心」今天開幕，年滿6歲即可入場，迎合青少年需求。（圖／記者許敏溶攝）

►「舒酸定專業抗敏護齦牙膏100gX8入＋贈TESCOM吹風機」超優惠價！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
金馬／紅毯主持人突忘詞！　訪問卡住超尷尬
金馬／柯震東帥炸紅毯　領「3人組男神團」顏值爆表
金馬／陳柏霖「絲絨冬裝」包緊緊　帥走紅毯：我熱爆
金馬／《鳥來伯》十三姨頂「激短綠髮」亮相　網：認不出來
金馬／小薰走階梯腳滑　75歲嬤秒救援：怎麼是妳跌倒
金馬／謝盈萱超怕走光護胸！紅毯踩到裙襬不喊「FXXK」
金馬／女星「中門大開」氣質爆表！起底曾演過《俗女2》
好天氣沒了！雨彈轟炸全台4天　投票日「2地雨最猛烈」
金馬／謝盈萱群擺「卡住紅毯」！　尷尬停原地待救援
快訊／魔獸半場11分7籃板5助攻無用　雲豹慘落後21分
金馬／楊千霈「全身透視裙」曲線被看光！
獨／男攀「谷關七雄」馬崙山　愛妻面前倒下不治

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「環境知識競賽」成最潮親子活動　台南母子檔包辦社會組前兩名

好天氣沒了！雨彈轟炸全台4天　投票日「2地雨最猛烈」

國圖「多媒體創意中心」開箱！6歲即可入場「漫畫任你看」

爆乳網美被逼換辣翻泳裝！「雙球比頭還大」　粉絲見7秒片全暈了

台灣極西點「國聖港燈塔」重建首開放　500人騎鐵馬「極點慢旅」　

台鐵傳死傷事故「南迴線3車站受影響」　晚間6時半恢復通車

台灣首代「百歲燈塔守」以光為家　一生漂流「只想要一台收音機」

頑皮世界第1屆大統領選拔　直接開放18歲以下投票挺「萌」主

2022年同星協力轉動愛單車環島　永福星星幫歡迎！

BA.5疫苗開打「首日6677人接種」　打BA.1仍較多！莊人祥曝原因

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

《想見你》超前導預告

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

男幫繼女換尿布狂乾嘔　受視覺＋嗅覺雙重折磨

珉豪熱血參戰《全員逃走中》　飆速狂奔3度甩掉獵人

真MVP？妹子打擊出去沒見球　球直落K中頭「咚聲」超清脆

「環境知識競賽」成最潮親子活動　台南母子檔包辦社會組前兩名

好天氣沒了！雨彈轟炸全台4天　投票日「2地雨最猛烈」

國圖「多媒體創意中心」開箱！6歲即可入場「漫畫任你看」

爆乳網美被逼換辣翻泳裝！「雙球比頭還大」　粉絲見7秒片全暈了

台灣極西點「國聖港燈塔」重建首開放　500人騎鐵馬「極點慢旅」　

台鐵傳死傷事故「南迴線3車站受影響」　晚間6時半恢復通車

台灣首代「百歲燈塔守」以光為家　一生漂流「只想要一台收音機」

頑皮世界第1屆大統領選拔　直接開放18歲以下投票挺「萌」主

2022年同星協力轉動愛單車環島　永福星星幫歡迎！

BA.5疫苗開打「首日6677人接種」　打BA.1仍較多！莊人祥曝原因

連晨翔10歲毛孩「下身突癱瘓」！　緊急送醫喊：是我生活的一部分

中信盃黑豹旗／敲麗山唯一安打　朱祐頤喜歡樂天女孩孟潔有原因

金馬獎／吳念軒主持一半突「忘詞」！　訪問卡住超尷尬…緊急換題目

柯志恩市場掃街大豐收　民眾攤商熱情擋不住

金馬獎／柯震東升導演帥炸紅毯　領「3人組男神團」進廣告！顏值爆表

「原聲風情。維也納歌劇」音樂會　皇家歌手聯手原民小朋友獻藝

金馬獎／李安將驚喜現身典禮？　李淳神秘1句話給答案　

北市5選區／郭昭巖「陷入非常危機」、吳沛憶「創造西門町新高度」

金馬獎／不用翻譯！楊千霈訪港導演「流利粵語」網推爆

金馬獎／陳柏霖「絲絨冬裝」包緊緊　帥走紅毯：我熱爆！

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

生活熱門新聞

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

女友當街踹男友下體！過來人超認同

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

女老闆每月4.5萬包養男友！她見露骨內容心寒

LINE免費貼圖來了！限時8款趕快入手

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

相愛容易相處難？12星座「牽手一輩子秘訣」大公開

小郵差「花200元」告贏中華郵政　逾萬員工可討消失退休金

「孔子是歷史上的＿？」男童答案笑瘋萬人

曖昧3個月！學長「放1類型音樂」妹子冷感

機捷裝置藝術惹怒通勤上班族　「可以讓位嗎」

「護理系女神」高空纜車掀蹦E奶　粉絲噴鼻血

今高溫34℃　明起變天1區有雨

「現做紅豆餅」他逛超商嚇歪　店員崩潰吐心聲

更多熱門

相關新聞

10年前一坪7萬元　「台南最北邊」10年大漲250%

10年前一坪7萬元　「台南最北邊」10年大漲250%

台南近年房市發展熱絡，房價也不斷上揚，特別是南科周邊行政區，漲幅也相當明顯，台南最北邊的新營也不例外，3年前當地新大樓建案開價只要每坪18~20萬元，10年前更只要7萬元，如今已來到每坪25萬元，10年漲幅超過250%。

《獵人》連載10/24復刊掀暴動

《獵人》連載10/24復刊掀暴動

《獵人×獵人》手遊新作Q4登台

《獵人×獵人》手遊新作Q4登台

重溫《灌籃高手》10金句

重溫《灌籃高手》10金句

《獵人》最新單行本11/4發售

《獵人》最新單行本11/4發售

關鍵字：

國圖多媒體創意中心漫畫

讀者迴響

熱門新聞

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

團團再次麻醉！醫療團隊沉痛放手

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

阿諾婚變工程師曝現況！「長白髮」獨養2歲女

夏宇童突驚喜PO一家3口照！「孩子爸不是孫協志」

孫生被爆「沒辦法跟女友做愛」！

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

男友才逃亡「錢帥君驚傳離奇消失」！

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

天王帶妻女遭偷拍「伸手警告爆衝突」！

「洗衣界愛馬仕」微生物超標呼籲消費者停用

女友當街踹男友下體！過來人超認同

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

18歲團團「沉睡中離世」　遺體處理方式曝光

更多

最夯影音

更多
女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明
那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面