波蘭國足出發世界盃　「F-16戰機」伴飛護送！飛官超嗨第一視角曝

▲波蘭政府派遣F-16戰機護送國家足球代表隊至邊界，為波蘭國足選手出戰世界盃加油。（圖／翻攝自波蘭國家足球隊官方推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

波蘭國家足球代表隊17日搭機啟程參加2022年卡達世界盃足球賽，波蘭政府特地派遣F-16戰機護送選手們至邊界。波蘭國足推特陸續PO出當天「戰機護航」的畫面，除了2架F-16戰機在印有「波蘭共和國」的民航機旁伴飛外，還有飛官在軍機內拍攝的第一視角影片，駕駛艙窗邊放了一張加油紙條。

根據《紐約郵報》報導，波蘭國家足球代表隊的官方推特17日發布一段影片稱，「我們被F-16飛機護送到波蘭南部邊境，謝謝你們，向飛行員們問好！」畫面中拍到2架F-16戰機在波蘭國足搭乘的專機旁邊伴飛。

Do boju Polsko . Dziękujemy pilotom z bazy lotnictwa w Krzesinach. pic.twitter.com/aTvY7scbah — Łukasz Wachowski (@LukasWachowski) November 17, 2022

▲波蘭F-16戰機護送國家足球代表隊的飛行員。

另一段則是其中一名飛官拍攝的第一視角影片，拍攝到機身有「波蘭共和國」字樣的專機全貌，也拍到駕駛艙窗邊擺著一張紙條，印著波蘭國足的hash tag標籤。官放推特還發出數張照片，從專機上確實能看見F-16戰機的加油字條，推文幽默寫道，「當你是一名飛行員，同時也是波蘭國家隊的球迷！」

▲影片中拍到的2架F-16戰機，據悉原本就正在進行定期訓練。

目前球隊已經平安降落卡達首都杜哈，按計劃波蘭將在22日進行首場比賽。然而，這次F-16護送國家足球隊消息一出曾引發反彈，部分波蘭民眾認為不應該為此動用軍事資源。波蘭國足推特底下也有許多網友正反兩面論戰，有批評指出，此舉是「浪費燃料」、「該先想想怎麼應付落在領土上的飛彈吧」。但也有人支持，這次是趁著例行的飛行任務出動護送，尤其邊境小鎮近日又發生飛彈落下炸死2人的事件，進行任務順道護送選手並無不妥。

▼波蘭國家足球代表隊搭機啟程卡達，由F-16戰機護送至南部邊境。

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