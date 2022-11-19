縣長選戰開火！為縣府同仁打氣　王惠美狂酸：有選舉真好　

記者唐詠絮／彰化報導

選前黃金周戰火開打，彰化長王惠美今(19)日上午在和美舉辦團結造勢，王惠美砲轟對手「4年在睡覺，選舉到了才要叫」，工程建設流標，說縣府行政效率不彰，標出去了，又說是為了選舉，建設做好了，又說割稻尾，這對縣府員工很不公平，綠能稅先前兩度被中央駁回，，現在中央又說要發，「有選舉真好」。

▲彰化縣長王惠美北彰造勢活動。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

王惠美19日上午在和美物流中心預定地舉辦北彰場團結大會，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，親自到場站台輔選，三人首度合體同台，相互拉抬選情，期許新北、台中、彰化一起贏，繼續為人民好好做事、拚好日子，守護台中，穩健實現美好彰化，讓台灣更美好。吸引超過萬人到場相挺，營造團結勝選氣勢。

王惠美表示，自己上任後以媽媽持家的心情改善財政，以好媳婦自許，從小顧到老，後積極推動包括：長照大樓、公托、青年住宅、青創基地、全民運動館、親水空間生態營造、轉運站、智慧科技學習中心、軌道建設、汙水下水道、都巿更新城巿再造，以及智慧製造產業升級等12大建設，希望將彰化打造成有溫度的永續城市。

王惠美說，對手說大埔截水溝是她爭取的，說「我是流標王」，但工程流標這麼多次，妳可能關心探討過原因，或是主動幫忙請中央協助了解什麼問題，民選的立委，是用什麼心態看待這些建設，只會站在一旁冷眼旁觀。王惠美說，對手沒有準備、沒有行政經驗，只會批評，她要為縣府團隊抱屈，因為選舉到了，流標就說是行政效率不彰、工程標出去開工了又說是為了選舉，做好完工又說是割稻尾，真的對縣府同仁很不公平。

王惠美說，這幾年彰化縣不斷進步、脫胎換骨，獲遠見雜誌城市總體競爭力排名第八，也是天下雜誌、今周刊評比出來的縣市級永續王、最優秀獎，請對手不要常常唱衰彰化，自己建設不分藍綠，重大建設一一前往各立委辦公室請託，「但中捷綠線延伸被退3次，二林精密園區也躺2年多，對手不幫忙不做事，天天罵我實在沒道理」。選舉語言聽聽就好，4年前賴清德院長，到彰化宣布彰化市鐵路高架化通過了，但直到今年1月3日縣府才收到核定公文，所以王惠美當縣長沒有讓彰化人漏氣。

王惠美也以家族關係比喻，呼籲中央身為長輩要公道，差一點點沒關係，有些縣市像是是大房生的，經費給比較多，有人工程一路從3億元追加到12億還做出那種品質，像我們彰化這種「細姨仔子」，疫情期間農產品滯銷無人聞問，最後還是要靠在地民間企業相挺，才能讓6000萬元的葡萄完銷。

至於拿綠能稅來發369，縣府兩度送公文都被退回拒絕，王惠美強調：「我常說選舉真好，過去中央說不行，遇到選舉就可以了，現在才說要修法，當立法委員不修法，四年在睡覺，選舉到了才要叫；還好意思叫總統、副總統來背書，只要民進黨中央講話算話，選後把錢全都撥下來，王惠美當選後一定全部都發，是不是在騙票選後就知道。」