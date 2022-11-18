徐巧芯指認識柬埔寨詐騙角頭　陳時中：同桌吃過飯的不知幾萬人

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議員徐巧芯18日指出，從涉及至少4起槍擊案的威震集團董事長吳明達臉書上，可以看到民進黨台北市長候選人陳時中、桃園市長鄭文燦吃飯，要求陳時中說明與吳之間的關係。對此，陳時中下午受訪回應，不認識吳明達，「我同桌吃飯過的不知道有幾萬人」，看起來徐應該跟吳比較熟。

徐巧芯18日在臉書表示，威震集團董事長至少涉嫌4起槍擊案，甚至被捲入柬埔寨案，在他臉書上（已關閉）可以看到與前國策顧問、英系大將、最強更生人黃承國的好交情。今年4月時，陳時中、鄭文燦還跟吳明達同桌吃飯，不亦樂乎，「請陳時中好好說明，你跟吳明達是什麼關係？跟黃承國又是什麼關係？黃承國跟吳明達又是什麼關係？」

徐巧芯直言，民進黨台北市黨部的染黑事件，並沒有因為趙介佑事件爆發而終結，只是轉到地下化。如果不老實交代，未來還會有更多照片和資訊釋出。

針對徐巧芯質疑跟威震集團董事長吳明達有關係，陳時中說，「我同桌吃飯過的不知道有幾萬人」；第一，他不認識這位董事長，第二看起來徐巧芯跟吳比較熟，「她應該先解釋跟他的關係是什麼，我不認識這個人」；陳還說，徐巧芯應該認識比較多人吧，「我們認識的人她都認識」。