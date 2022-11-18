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網美下巴爛掉「腫了一大包」　崩潰拍片曝：男友鬍渣害的！

@h.paigeee Round of antibiotics later… wash your faces please men #beardrash ♬ CUFF IT - Beyoncé

記者吳美依／綜合報導

澳洲一名20歲網美表示，她被男友的鬍渣劃破皮膚，此後下巴傷口越來越紅腫潰爛，不斷滲出組織液，甚至一度龜裂，看起來非常可怕。她認為，正是男友鬍渣附著的「天然細菌」造成嚴重感染，也把此事分享至TikTok，提醒大家注意臉部清潔。

一開始，網美向身邊親友表示，由於自己不慎撞牆才會受傷，即使已經嚴重到需要包紮，依然堅稱只是小擦傷。她擦了抗菌消炎藥膏後，感染已在5天內痊癒，但仍警告男性朋友記得清洗鬍子。

▲▼網美宣稱男友鬍渣害她下巴感染傷口爛掉。（圖／翻攝TikTok@h.paigeee）

▲▼網美宣稱男友鬍渣害她下巴感染傷口爛掉。（圖／翻攝TikTok@h.paigeee）

▲網美宣稱男友鬍渣害她下巴感染潰爛。（圖／翻攝TikTok@h.paigeee）

令人意外的是，不少網友都有類似經驗，一些人與男性親熱後染上，一個女孩為此困擾整整2周，甚至還有一名來自加州的男子坦承，他使用室友的刮鬍刀後發生類似感染。其他人也留言，「我和前男友經常遇到這種狀況，這也是為什麼他成了前男友」、「我念大學時經常發生。我媽不喜歡我當時的男友，她就是藉此得知我還在跟那個人約會」。

不過，大部分人都是第一次知道竟然會有這種事，「解鎖新恐懼」、「我男友從不刮鬍子，我的天啊」、「喜歡女生真棒」、「這讓我不想約會了，我跟我的貓獨處就很好了」。

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