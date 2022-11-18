美日韓6國譴責！北韓射洲際飛彈「射程涵蓋美國」　南韓：重大挑釁

▲美日韓澳紐加在APEC峰會場邊召開緊急會議。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓18日發射洲際彈道飛彈（ICBM），日方指出，美國本土也在射程範圍內。對此，美國、南韓、日本、澳洲、紐西蘭、加拿大同日召開緊急會議，聯合譴責北韓試射行為，敦促平壤政府停止挑釁。南韓政府更發出聲明，譴責北韓試射是加劇朝鮮半島及區域緊張情勢的重大挑釁行為。

綜合韓聯社等報導，六國召開緊急會議正值APEC峰會期間，出席者為美國副總統賀錦麗、南韓總理韓惪洙、日本首相岸田文雄、澳洲總理艾班尼斯、紐西蘭總理阿爾登及加拿大總理杜魯道。

南韓總理韓惪洙表示，「這是一次重大挑釁，最新的試射行為與先前的試射均明顯違反聯合國安理會多項決議，對朝鮮半島、亞洲地區乃至整個世界的和平與穩定構成嚴重威脅。我們強烈譴責這種行為，我想強調的是，北韓此種非法作為永遠不能被容忍，國際社會必須團結起來，以堅決方式做出回應」。

賀錦麗則是譴責北韓違反多項聯合國安理會決議，且北韓發射洲際彈道飛彈破壞區域安全，不必要地加劇緊張情勢。岸田文雄則以「最強烈措辭」譴責北韓試射，更說平壤政府光是今年就已經發射50多枚飛彈。

稍早，南韓政府也發出聲明強烈譴責北韓。聲明指出，北韓的行為公然違反聯合國安理會相關決議，是加劇朝鮮半島及區域緊張情勢的重大挑釁行為，「南韓政府面對北韓任何形式的挑釁都擁有可立即予以壓制性應對的能力與意志」，奉勸北韓不要做出誤判。

這份聲明也提到，南韓政府將在韓美緊密合作之下，與聯合國以及國際社會密切合作，對北韓追究挑釁責任，進一步強化韓美日安全合作。