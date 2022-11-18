蔣萬安緊咬陳時中赴陸交流　陳競總還原過程：轉移矽谷經驗焦點？

▲民進黨台北市長參選人陳時中，18日一早在黨籍市議員及里長陪同下，前往葫蘆堵市場掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安17日質疑，綠營對手陳時中8年前曾赴中國交流，質問：「你的抗中保台DNA呢？」對此，陳時中競選辦公室18日回應，當時陳時中代表台北醫學大學董事會身份至中國寧波醫療中心，是一個公開且正常的交流活動，國民黨卻扭曲、抹黑、看到黑影就開槍，是要為蔣萬安所謂「矽谷經驗」轉移焦點？

蔣萬安17日受訪時批評，陳時中過去在台北醫學大學擔任董事，當時也曾到大陸參加北醫大、寧波醫療中心交流活動，甚至北醫大董事長致詞時也說，這是北醫大跟寧波市衛生委員會共同合作開啟成功的典範，他反問陳時中，「你的抗中保台DNA呢？」

對此，陳時中表示，抗中、抗共是基本精神跟態度，也不見得每件事情都要對抗角度，總統蔡英文也說過，理性不挑釁、堅定不退卻，幾年前是北醫董事會，自己是無給職的董事會成員，去做醫院管理學術交流、做一些經驗交換。



陳時中競選總部發言人羅浚晅表示，當時陳時中代表台北醫學大學董事會身份至中國寧波醫療中心，是一個公開且正常的交流活動，國民黨卻扭曲、抹黑、看到黑影就開槍，企圖要為蔣萬安具爭議的「矽谷經驗」轉移焦點。

羅浚晅指出，蔣萬安在美國協助上市的中國公司，不是被強制下市、就是被註銷登記，而陳時中代表北醫大赴中國進行醫療專業的交流跟經驗交換，毫無問題。



對於赴中交流一事，羅浚晅指出，醫療交流是必要的，醫療人權也沒有分國籍國界，尤其台灣的醫療水平是在世界的前段班，很多專業領域都值得學習。2016年，陳時中以北醫大學董事身份代表前往中國寧波大學，將台灣好的醫療經驗帶到中國，雙方進行醫院管理學術交流。

羅浚晅回應，2020年1月，中國疫情剛爆發時，衛福部也派員至中國瞭解疫情，關鍵時刻加強邊境管制，將病毒阻絕在國門之外。疫情爆發2年多來，台灣防疫成績世界有目共睹，顯示醫療交流有其必要性，不分國界，各國都應為人民的健康盡一份心力，其中並無不妥。

羅浚晅表示，國民黨就是在為蔣萬安的矽谷服務中資的經歷轉移焦點，蔣萬安過去最愛提他的矽谷經驗，但是蔣萬安矽谷經驗的實質內容究竟是什麼？現在為何絕口不提？請蔣萬安負起責任、不要再迴避，更要正面回答市民的質疑，說清楚所謂「矽谷經驗」是否就是替有問題的中資服務？

羅浚晅批評，從蔣萬安的矽谷經驗可以看到，蔣萬安沒有判斷和選擇的能力，因為他把一堆有問題的中國公司都帶到美國，破壞交易制度、金融信用與安全，傷害了美國國家安全之外，更令許多投資人血本無歸。

羅浚晅呼籲，選舉剩下最後一週，請蔣萬安及國民黨停止扭曲的手段，回歸正向選舉，認真討論、提出政策，回應台北市民的期待。