民眾黨人頭助理風波燒不完　柯文哲：不會犯法

▲柯文哲18日赴內湖快閃宣講，宣傳18歲公民權投票。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安的助理費案持續延燒，民眾黨立院黨團也被爆出要求立委捐助理。對此，黨主席、台北市長柯文哲18日受訪時說，這要畫圖、要一個一個解釋才解釋得清楚，「其實我跟你講，不會犯法，因為這個…，算了」。

針對立委辦公室、立院黨團辦公室助理混用的問題，柯文哲18日受訪時嘆了口氣說，這要畫圖、要一個一個解釋才解釋得清楚，「其實我跟你講，不會犯法，因為這個…，算了」。

而會有樣的規劃，是否代表立法院有灰色地帶？柯文哲表示，這就是一個很重要的概念，法律應該一視同仁，「今天國家有個問題在哪裡？高虹安今天不出來選舉，哇，簡直模範青年，一選舉全部變負面，每個都出來打，這就不對」，法律應該要有一致性，如果立法院絕大多數人都這樣，總是有個通案。

柯文哲說，這場選舉打到這裡，國家機器動得太厲害，對台灣的長期發展不好，理論上司法、國家機器應該是中立；柯說，他也知道下一題要問他有沒有行政中立問題，「拜託，你覺得國家機器動成這樣，有行政中立嗎？」

媒體追問，是否有其他立委也有這樣情況？柯文哲不願多談，「我…我也沒有去當委員，也沒有去每個立委辦公室串門子，我怎麼會知道？」

另外，民進黨團總召柯建銘批評柯文哲、高虹安是「新白色恐佈」，柯文哲笑說，要問老柯以後大家要不要當朋友？奇怪，老柯真的奇怪，認識20年，平常也不是那樣子，「我都不曉得他到底在焦慮什麼，無法理解，我這段時間沒有跟他講過話，他到底在焦慮什麼？」