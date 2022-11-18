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神奇畫面瘋傳！40歲男躺在棺材突然醒來　「死而復活」真相曝光

神奇畫面瘋傳！40歲男躺在棺材突然醒來　「死而復活」真相曝光。（圖／翻攝自YouTube）

▲躺在棺材中的男子突然復活，在當地引發轟動。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

印尼雅加達一名40歲男子在喪禮上被人拍到，放置在開放棺材中的他突然被親友發現還有呼吸，人就這樣神奇復活，相關影片在網路上瘋傳，也引發警方關注，然而調查後意外發現驚人真相。

事件發生在雅加達南部，西爪哇省茂物縣的Rancabungur區，影片中可看到，被簡稱為US的40歲男子躺在棺材中，一名親屬伸手想幫他解開衣領，結果意外發現還有呼吸，沒多久人便奇蹟復活，緊急送到醫院接受治療。

事件在當地引發轟動後，警方隨即展開調查，沒想到真相卻十分荒謬，原來男子疑似因為欠下大筆債務，想要詐死逃避追債，便和妻子購買一個空棺材，再叫了一輛租來的救護車幫忙搬運。

救護車司機表示，3人在高速公路休息站短暫停留後，上路時他發現US突然消失，只剩下對方妻子，妻子告訴他US剛剛已經下車先離開，沒想到US人其實躲在棺材中假裝是屍體。

救護車司機表示，US的妻子曾告訴他，2人因為欠下大筆債務，時常會有討債人出現在他們家門口。當地媒體指出，US為了讓他的死亡看起來真實，似乎特別服下了某種藥物，目前與妻子皆在醫院中接受治療，警方等待2人康復後將會進行偵訊。

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