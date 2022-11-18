四叉貓稱持高虹安辦主管恐嚇前助理錄音檔　「事情鬧大就官司纏身」

▲四叉貓劉宇。（圖／翻攝自四叉貓臉書）



實習記者李密／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議連環爆，除了日前媒體報導的「13頁內帳」、「吹哨者提供25個內部檔案」等匿名爆料，網紅四叉貓昨（17日）又於節目中表示，收到高虹安前助理提供的5分鐘恐嚇錄音，音檔內容疑似高陣營主任威脅助理若把事情鬧大就會官司纏身。目前這段爆料尚未獲得高虹安陣營的回應。

四叉貓昨天在節目《新台灣加油》、《鄭知道了》爆料，高虹安前助理提供一份5分多鐘的錄音檔給他，推測為高陣營內部的高階主管出面威脅恐嚇。四叉貓說，如果將錄音檔內容講得太明顯，可能就會知道是哪位助理報的，因此他只能透露，錄音檔中有提到「如果你把事情鬧大，你以後就會官司纏身。」而目前這段爆料高虹安陣營尚未回應。

四叉貓表示會尊重爆料者的意願，現在高虹安的前助理們正面臨兩難的狀況，若將錄音檔爆出，可能會被貼上背叛前老闆的標籤，以後在國會找助理工作，容易遭質疑是否能被信任。

四叉貓還說，高虹安前助理向他感慨表示，去年1月曾幫高虹安在粉絲專頁上，撰寫有關揭弊者保護法草案的文章。結果現在兩年不到，民眾黨就要求交出先前在政論節目匿名爆料，指控民眾黨5個立委辦公室都有類似情況的A先生的名字，說要「正面對決。」

不過，對於四叉貓的最新爆料內容，高虹安陣營尚未回應。