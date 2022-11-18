曾因泳裝照惹議　4年前9票惜敗捲土重來...吳佩芸陷私密片風暴

▲吳佩芸4年前競選看板張貼泳裝照惹議。（圖／截取自吳佩芸臉書）

記者白珈陽／台中報導

時代力量台中市議員候選人吳佩芸，驚吐自己多年前私密影片被外流，18日上午親至台中地檢署按鈴。吳佩芸4年前曾因在競選看板曬出泳裝照，引發討論，當時以9票之差飲恨，未能進入議會；這次她深耕南屯，走遍大街小巷，一頭烏黑長髮配上時代力量的黃色外套，近來已成她的標誌。

1992年出生的吳佩芸是專業藥師，於中國醫藥大學藥學系畢業後，在2018年初試啼聲，代表時代力量參選台中市第7選區（南屯區）議員，因外型甜美、反應機靈，獲得不少民眾支持。當時她競選看板張貼泳裝照片，遭對手何文海開玩笑說「既然都穿泳裝，怎麼不露胸」，向台中市府提出性騷擾申訴案，何文海事後在臉書公開道歉，中市府最後也認性騷擾不成立，那次的選舉中，吳佩芸拿下1萬1546票，惜敗何文海9票。

▲▼吳佩芸近來勤跑南屯拜票，長髮配上黃色外套成為她的標誌。（圖／截取自吳佩芸臉書）

這3年吳佩芸捲土重來，勤跑南屯街口、市場、公園，也家家戶戶拜訪，她常在臉書PO出跑行程及日常生活畫面，展現清新、親民風格；她也曾貼出愛貓「小班」的照片，她說，「小班」是流浪貓，在一位藥師的救援下由她領養，並順勢提倡台中市應增設更多寵物公園，讓台中成為更好的友善寵物城市。

▲▼吳佩芸在臉書分享生活照。（圖／截取自吳佩芸臉書）

本屆選舉吳佩芸號次為1號，對手有2號何坤鑫、3號張耀中、4號何文海、5號劉士州、6號洪鑫任、7號朱暖英等人，台中市第7選區應選4席，目前藍綠各有2席。近來她大打私托虐嬰議題，表現亮眼，這次爆發私密影片外流事件，是否對選情造成影響，尚待觀察，但已有許多網友為她聲援。

吳佩芸17日晚間發文表示，自己多年前的私密影片被公開在網路上，對此她昨晚就已到警局報案，今日上午也在律師的陪同之下，赴台中地檢署按鈴提告。吳佩芸接受媒體訪問，親自還原影片內容，表示那是自己與當時的男友玩樂所拍攝的影片，「我不知道為什麼這些畫面卻被公開流傳」，因此決定勇敢站出來捍衛自己權益。

▲吳佩芸18日至台中地院按鈴。（圖／記者白珈陽攝）