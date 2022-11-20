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魔獸首秀「破183萬觀看」還在飆！讓PTT想起1人：真全民狂熱

▲▼魔獸霍華德來台首場比賽。（圖／記者湯興漢攝）

▲魔獸霍華德來台首秀，人氣爆棚。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹，昨（19）日首秀不僅現場1.5萬人座無虛席，線上收看數還突破T1官方YouTube頻道紀錄，中、英文台加總超過30萬。更驚人的是，賽後2部片的觀看數持續狂飆，中文轉播高達183萬次觀看、英文版67萬次，讓網友不禁聯想起「王建民狂潮」，熱議不斷。

有網友昨日晚間9點多在PTT的台籃板（basketballTW）發起討論，「魔獸台籃首秀觀看次數破百萬」，直呼「這他X太扯了吧！雖然知道魔獸的人氣，但當點閱率出來，才真的感受到巨星降臨」，並貼出一張截圖，指出當時影片觀看次數已累積144萬次，「之前沒體驗過王建民的狂潮，這能讓我體會到類似等級嗎？」

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貼文引爆熱烈討論，「超屌！魔獸就是流量」、「很恐怖啊！不是只有台灣在看，全世界的籃球迷都在看，籃球在全世界看的人很多」、「T1應該爽翻了」、「真正的明星就是這麼神」、「辜董快去喬好甜瓜，絕對飛天」、「金馬哭了」、「對耶！都忘了還有金馬。」

不過，看到原PO提到王建民，許多人紛紛搖頭，「差多了，王建民時代連早餐店阿姨都能背出洋基隊打線」、「跟洋基王沒得比，當時熱潮是連紅襪老爹Manny在台灣都很紅」、「王的比賽，1點熬夜看、4點請假看、7點起床看」、「王狂到便利商店報紙頭版要用搶買的」、「老王還是扯啦！可以讓人半夜或是上班看球」、「2013 WBC台日戰，棒球版9萬多人。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／T1 LEAGUE）

▲中、英文轉播片分別高達183萬次及67萬次觀看 。（圖／翻攝自YouTube／T1 LEAGUE）

截至出稿為止，中文轉播高達183萬次觀看、英文版則是67萬次。另外，19日18點30分左右，也就是比賽進行到第四節時，PTT線上討論人數也相當驚人，台籃板人數高達1.3萬人，讓長期都是最大看板的八卦板（Gossiping）掉到第二，成為PTT全站人數最大看板。

「魔獸」今日將繼續率領雲豹在主場作戰，對上上一季打進T1總冠軍賽的台中太陽，兩隊今日出賽名單已公布。「魔獸」將攜手另外兩名洋將威廉斯、戴維斯，以及昨日另一名贏球功臣羅振峰、隊長鄭瑋出擊。

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