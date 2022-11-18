見超市組合包　她脫口「失戀套組」需求全解決！萬人笑瘋想囤

▲看到衛生紙和啤酒的組合包，讓原PO笑呼「失戀套組」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

超市推出商品組合包，讓網友看到一秒噴笑！有民眾在逛超市時，發現一組「買大送小」的超值包，仔細一看裡面的物品後，忍不住脫口「失戀專用套組」。只見透明大袋子裡裝有大包衛生紙，和好幾罐啤酒，讓其他人也爆笑，「給那麼大的袋子，應該夠你吐了，是吧？」「謝謝！囤3組了。」

這位女網友在臉書「路上觀察學院」貼出照片，吸引超過1萬人按讚。可以看到袋子裡最顯眼的就是2大包衛生紙，以及下面的3罐啤酒，讓原PO笑說這是「全聯新出的失戀專用套組」。畢竟失戀的人就是需要大哭一場，用「衛生紙」擦眼淚、擤鼻涕；也有人會藉「啤酒」消愁；喝到受不了時，外層「透明大袋子」還可以拿來接嘔吐物，一袋滿足所有需求。

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看到照片後，上萬網友都笑瘋了，「越接近聖誕節可能銷售會更好」、「我13年前就這樣送給朋友當生日禮物過」、「文案太優，袋子這麼大真的很夠吐（？」、「好好笑喔！怎能想到這個梗？是不是妳失戀就是買這組」、「哭掉兩包的話～眼應該也是快瞎了」、「拿了這一袋之後，是不是會引來同情的眼神？」

也有人想歪表示，「確定……？不是酒後亂性……XD（誤）」、「明明就是喝了再上。」此外，還有網友注意到塑膠外袋上的大貼紙，明明是「抗菌柔軟精免費試用」、「買大送小」、「超值包」等字樣，瞬間覺得更好笑了，「袋子跟內容物不符」、「為什麼袋子是寫柔軟精XD」。