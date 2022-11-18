相愛容易相處難？12星座「牽手一輩子秘訣」大公開

▲只要掌握好和另一半相處的眉角，就能幸福長久。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

正所謂「相愛容易相處難」，常聽到身邊情侶大多因「處不來、價值觀不合」吵架甚至分手，比劈腿更讓人悵然。塔羅牌老師艾菲爾指出，有時人們在愛情裡什麼都不缺，缺的只是「相處的小秘訣」，並分享與12星座交往眉角，只要照著做就能幸福牽手走一輩子。他也提醒，同時參考太陽、上升。

牡羊座：享受他的照顧，但別忘了自己喜歡的人事物，不要把「全部的快樂」賭在他身上，當他開始冷淡就別再讓自己太執著於他了。

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金牛座：可以對他任性，但不要太頻繁；可以迷糊，但不要發生在大事上，你越聰明穩重，讓他越離不開你。

雙子座：盡情享受他對你的好，不用覺得虧欠，如此一來他也會感到快樂，太過嚴肅反而讓他手足無措。

巨蟹座：和他談戀愛就像熬湯，太多爭吵會讓湯滾得太沸，慢慢的小火慢熬一點一點磨合兩人關係，才會讓這場戀情濃郁有味。

獅子座：認識前大男人、認識後卻像個小孩，多多鼓勵並稱讚，投以崇拜眼神就能讓他神采奕奕，願意為你付出更多。

處女座：他的愛就像冰山，只能感受到一點點，但遇到困難或是寂寞、年老後，你會發現藏在他海平面底下的愛還有一大塊。

▲愛情需要經營，越了解彼此的性格差異才能避免爭執、走得長遠。（示意圖／本報資料照）

天秤座：喜歡優雅生活的你就會是天秤最愛的那種人，只是別問他「晚餐吃什麼？明天想去哪裡玩？」他的選擇障礙會讓你氣到想掉頭走人。

天蠍座：如果你懂海就懂天蠍，他能像大海一樣瘋狂，卻又突然平靜如鏡，他心底有翻湧的暗流，可能會讓你受傷，卻也能給你最美的愛情。

射手座：跟射手談戀愛就像養了一批馬，他會在想撒嬌時死黏著你，但你也知道家關不住他，所以請跟他一起奔跑吧，別放他獨自自由太久。

摩羯座：和摩羯相處最重要的不是浪漫，而是信任，相信他對你的心意，也相信自己對他而言是最特別的，「懷疑」會是切開戀情的利刃。

水瓶座：兩人交往相處很弔詭，你活得越像單身、越投入在自身的事務上，他就越愛你，就像在跟貓玩一樣。

雙魚座：冬夜牽起手走在滿是燈火的街頭，一起看場浪漫愛情電影，要讓他心動並不難。但請記住，無論事情對錯，永遠要站在他身邊替他說話。

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