「4生肖」好運來了！11月下旬「愛情+財運」大爆發

▲命理專家指出，有4生肖11月下旬後將鴻運當頭。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

俗話說「謀事在人，成事在天」，有時候雖然夠努力了，但仍需要一點運氣來幫助。運勢網站《搜狐網》就整理出了11月下旬，將會鹹魚翻身的4個生肖，不但鴻運當頭、有錢有地位，愛情還不請自來，來看看你上榜了沒。

生肖牛

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屬牛的人到了11月下旬，出納官剛好有「霞財」、「喜德」吉星庇佑，受好運影響，將改變前陣子正財運不是很理想的狀況，不過待大運一到，好運爆棚，假若真的把握住此番機會，天天賺大錢、漲存款，幸福持續到明年。

此外，對於一部分生肖牛的朋友來講，未來7天，福德宮不幸碰到「貫索」、「災煞」煞星來犯，導致健康運勢這一方面不妙，要注意精神不佳的問題，同時對於少部分人而言，容易眼睛疲勞，要注意保養好，少吃甜膩、油炸，多吃五穀雜糧食物。

生肖龍

屬龍的人五行屬土，有依賴的習慣，不過善良沒什麼壞心眼，待步入11月下旬後，日支五行火匯聚形成火土生財局，等機遇一到，就能富貴又長壽，人生盼來希望。

另外生肖龍之人，接下來2個月桃花遍地，愛情自來，同時也要意識到，整合身邊的人脈資源，多加利用，相信發奮努力的背後，必有加倍的賞賜，通過不斷打拚，不用多久，小日子過得順風順水。

生肖狗

屬狗的朋友生來屬相五行土相助，他們自尊心非常強，做事情任勞任怨，眼光比較長遠，到了11月下旬，70、82、94年出生的屬狗人陰陽相成，五行火旺構建火生土生財局，等好運一到，出外總是能遇到很多貴人。

另一方面，生肖狗的他們，未來3個月與貴人運相輔相成，賺錢可謂是如虎添翼，同時也應明白，要將眼光放長遠，多接觸新鮮事物，相信有一分勞動就有一分收穫，通過不斷進取，不用多久，哪怕再窮都能翻身。

生肖豬

屬豬的人生來屬相五行水相輔，其中83年生的屬豬人，癸亥豬年，納音為「大海水」，稱之為「水豬」，到了11月下旬，有機會得到71年「金豬」相助，構建「亥金生亥水」相生局，待機會一來，運勢大開，財旺貴人旺，錢財漲不停，定能萬事不求人。

另一方面，相對少部分生肖豬之人來說，往後3個月實現職場夢想攀登高峰，不斷突破自己，要多學習豐富的多元文化，耐心是一切聰明才智的基礎，通過不斷摸爬滾打，不用多久，生活如蜜般甜。

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