高學歷美女律師棄高薪！奔海線抗爭「反瘋車」　這念頭讓她從政

▲苗栗縣無黨籍現任議員陳品安，不僅是台大科法所畢業，原為執業律師，因緣際會投入「苑裡反瘋車運動」後，決定從政。（圖／翻攝自Facebook／陳品安）

記者黃宥寧／採訪報導

轉變人生的一場社運！苗栗縣無黨籍現任議員陳品安，9年前因參與「苑裡反瘋車」運動，以義務律師身分替在地人辯護，訴訟達3年多，最後抗爭居民們也獲無罪定讞，更讓陳品安毅然決然棄律師高薪，以無黨籍身分投入2018年議員選舉，初選更不負重望當選，她今年不僅力拼連任，也因為多了一個「新身分」，將為在地人爭取更多親子建設。

正義凜然的陳品安，是正港「高雄囝仔」，擁台大財金系、台大科法所高學歷，完成學歷後就在台北當執業律師。2013年，在她人生篇章出現一個大轉折，同年4月「苑裡反瘋車」抗爭行動中，陸續有抗爭者被依強制罪移送法辦，共34人遭起訴，法律團體決定組成義務律師團協助辯護，當時陳品安就是其中一人。

陳品安接受《ETtoday新聞雲》訪問說，當時頻繁在台北、苗栗往返，到苗栗比回高雄次數還多，在心中也將苑裡當成自己第二個故鄉。她也說，其實在這場社運中，她不僅是一名律師，同時也是抗爭的行動者，雖然她能為抗爭而涉訟的鄉親提供法律協助，但卻也發現如果沒有在體制內、或獲政治上力量，未來仍會發生不斷發生「不重視地方利害關係人」的開發案。

▲陳品安從律師投入政治，為苑裡鄉親爭取權益 。（圖／翻攝自Facebook／陳品安）

另一方面，她也提及，反瘋車抗爭是在地的鄉親團結起來，一起拒絕對生活環境有害的、在地社區不想要的開發案，這個階段性的目標達成以後，在地社區接著思考的課題是，什麼樣的開發或是發展方向是社區想要、也對環境衝擊最小的，因此，她希望能從體制內，透過政治上的手段，一方面保護、改善通霄、苑裡的環境（包括人文和自然環境），另外也嘗試為在地社區想要的、可長可久的發展方向創造一些空間。

今年，陳品安多了一個新身分「媽媽」，寶寶5個月大，在選舉期間她時常天剛亮就得出門，直到深夜才回家，因此在爭取連任之際，更從家長角度想替鄉親爭取更多硬體建設，例如親子公園、公共托育家園、社區活動中心（關懷據點）裝設冷氣等等，也期待能進一步擴大設置、辦理；更期盼苗南海地景藝術節、通霄神社及鐵道糧倉建築修復活化，以及其他以海線人文藝術及生態為中心的發展計畫，未來能續辦或繼續完成。