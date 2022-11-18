高雄一件槍擊案4判決3版本　何俊英：司法判決不應碰運氣

▲何俊英。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

高雄一件槍擊案判決，4次判決共出現3個不同版本，每次結果都不相同，全案目前仍真相不明。對此，「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英表示，每次不同判決的結果，一定造成當事人莫大壓力；這容易給人司法判決「碰運氣」的感覺，絕非好事。

本案乃因2020年3月間，林姓男子與王姓友人前往高雄市鳳山區凱旋路鳳翔公園，為了5萬元債務且為情敵的另名王姓男子談判，過程中林男攜帶的槍枝擊發，造成王男手臂中彈受傷、友人死亡。檢方對林男依照殺人、槍砲等罪提起公訴。

一審法院認為林、王扭打之際，林擊發子彈，子彈穿過王男手臂，射入友人背部，因此將林男依照殺人、槍砲等罪判刑19年半。二審則認為，2人扭打之際，王男誤觸板機擊發子彈，因此改認定林男過失致人於死判刑4年半，槍砲部分維持原判；另外還將王男依職權送過失致死偵辦。案經撤銷發回，更一審改認定林男殺人，判刑14年，但又遭撤銷發回。更二審日前宣判，林男射擊王男部分改認定殺人未遂、擊中友人部分改認定為過失致死，判刑9年半。案件做了4次判決，每次都不一樣；到底是誰擊發子彈？誰是殺人？誰是過失致死？真相至今未明，而預料更二審判決也可能會被撤銷，發回更三審。

司法院長許宗力曾感嘆「判決如月亮，初一、十五不一樣」。而「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英也認為，或許本案確實過於複雜，但因法官養成與生活經驗的影響，結果卻造成同一起案件、完全不同結果的狀況，實在不是好事。

何俊英表示，這種案件對當事人來說，太難以預測判決結果，訴訟程序上也難以預備攻防方向，「好運得時鐘、歹運得龍眼」，司法判決如果給人碰運氣的感覺，絕非好事。他建議，在上位者應正視這類問題，避免判決歧異太大，對司法信賴度造成衝擊。