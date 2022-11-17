約辣妹床戰後竟挨告！她傳訊「第一次6萬」討包養費…男獲無罪

▲黃男與小朵相約摩鐵辦事，事後遭告性侵，法官認為小朵是「想發展包養關係卻收不到錢」，判黃無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一名黃姓男子，在包養網站上認識了女子小朵（化名），並與對方相約摩鐵開房間，但完事後遭小朵提告性侵。法官調查發現，小朵事發後傳訊黃男「你會付錢給我嗎」要求給付6萬元，還說「上包養網就是因為經濟有需求」，因此認定小朵因黃男沒付錢，誇大渲染黃男行為，判黃男無罪。

判決書指出，小朵指控黃男在今年2月19日以吃飯為由約她出門，接著卻說要休息將她帶到摩鐵，她因為身上的錢不夠搭車離開、只好答應黃一同前往，卻在摩鐵遭到強壓性侵。

黃男則表示，他與小朵約會吃飯，雙方有說有笑，感覺很好，小朵還答應黃男一起上摩鐵，黃男表示「2人就像情侶一樣」，在你情我願下發生性行為，否認自己有性侵對方。

此外，小朵事後傳訊給黃「你會付錢給我嗎」、「我的第一次都給你了，希望可以有6萬」、「上包養網就是因為經濟有需求」，更進一步詢問「長期的話一個月能提供多少生活費」，但黃男以「我以為我們彼此有感覺，現在我覺得我好像被仙人跳」、「我想要的不是這樣的關係，6萬我真的沒辦法」等語回傳。

一審法官認為，雙方從「甜心花園」包網網站上認識，從對話可以看出，小朵非常介意黃男沒有付錢，認為她因為收不到錢，誇大渲染黃男行為，因此判黃男無罪。

檢方不服上訴，主張黃男明知小朵有憂鬱症，也看到對方吃藥，卻未載她回家休息，反而把小朵帶到旅館強制發生性行為，小朵當時因藥物副作用而無力反抗，且突遭黃男強壓親吻嚇到不知所措，所以小朵當時未於黃男沖澡空檔做出任何自救行為，並非不可能之事。

台中高分院法官調查發現，小朵並未以言詞、動作向黃男表達不願發生性交行為之意，且當黃男在摩鐵洗澡時，小朵也有機會趁隙逃離、打電話求救，但她卻選擇留在房間中，甚至之後還多次傳訊給黃「我害怕擔心能來陪我嗎」，提供的診斷證明書也難以認定小朵因疾病影響，導致有欠缺認知、無法了解、判斷他人意圖的情形，認為檢方舉證不足，因此維持一審判決，判黃男無罪，全案仍可上訴。